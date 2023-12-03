5 красивых украинских слов, которые вы могли не знать

В украинском языке немало красивых слов. Поэтому каждый день следует пополнять ими свой словарный запас.

Даже если вы хорошо знаете родной язык, все же рекомендуем изучать новые необычные слова, которые вы могли не знать. И Образование 24 предлагает вам 5 красивых удельных слов.

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Какие 5 интересных слов стоит запомнить

Бузувір

Так называть человека, который демонстрировал значительную религиозную нетерпимость. Также таких лиц называли ожесточенными фанатиками или злыми и жестокими.

Притичина

Так называют препятствие, помеху или происшествие.

Перебендя

Перебендею называли привередливого, капризного человека. Так, кстати, еще наименовали человека, умеющего весело, остроумно о чем-то рассказывать.

Ринва

А вот "ринвою" называют трубу или желоб, которые используют для стекания воды.

Легіт

А так называют легкий приятный ветерок.