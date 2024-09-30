Базікайте, патякайте, теревеньте: какими украинскими словами очаровать собеседников

Украинский язык – чрезвычайно богат на красивые слова. И этим многообразием стоит обогащать свой лексикон.

Движение "За мову" предложило слова, которые поражают своей благозвучностью. Образование 24 предлагает вам уже сегодня вкрапить их в свою речь.

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Какие благозвучные слова добавить в свою речь

Поэтому, если вы слышали уже эти слова, но не знали их значений, или вообще их слышите впервые, записывайте:

Вештатися – ходити сюди-туди, в різних напрямках, блукати, бродити де-небудь.

Теревенити – багато, беззмістовно говорити – базікати, патякати, баляндрасити.

Вирій – теплі, південні краї, куди відлітають на зиму птахи.

Духмяний – який має сильний, приємний запах; ароматний, запашний, пахучий.

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Кмітливий – здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати; тямущий.

Телепень – зневажлива й лайлива назва неповороткої, незграбної людини – тюхтій, незграба, лемішка, розмазня.

Добродій – той, хто допомагає, підтримує тощо.

Ранее мы рассказывали о том, в каких названиях областных центров вы можете чаще всего ошибаться. Также подали правильные катойконимы (названия жителей определенной местности). С ними вы можете ознакомиться по ссылке.