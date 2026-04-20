Эти 10 украинских слов заставят россиян сломать язык

Украинский язык может похвастаться большим количеством красивых и благозвучных слов. Далеко не все из них могут произнести иностранцы.

В частности, русские, поэтому многие слова из нашего языка могут стать для них камнем преткновения. NV назвал 10 таких слов.

Какие слова и почему не могут произнести россияне?

Часто сложными для тех, кто изучает украинский, является произношение звука "г", освоение сложных согласных соединений в речи и мягкость звуков.

Россиянам, в частности, трудно произносить часть украинских слов, ведь наш язык имеет мягкие звуки, сочетания согласных, и звуки, которые не употребляются или редко встречаются в русском. Также в украинском языке существуют другие правила ударения.

Поэтому предлагаем 10 слов, которые станут камнем преткновения для россиян.

1. Паляниця

Это слово уже стало символом во время российско-украинской войны. Именно оно было маркером для поиска "чужих". Тем более, что россияне обычно произносят это слово с ошибками. Называют его "паляніца" или"палянца" – не могут правильно произнести конечную часть слова.

2. Щирість

Здесь камнем преткновения становится буква "щ". Она является значительным языковым испытанием для тех, кто говорит на русском языке. Ведь в языке агрессора "щ" имеет другую артикуляцию.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

3. Горіх

Звук "г" в украинском языке отличается от русского варианта, где ему ближе "х". Русскоязычные носители часто заменяют украинское г на х, произнося так слова с другим значением.

4. Вихор

Здесь имеем сочетание мягкого звука "в" и других согласных. Большинство русских упрощают произношение этого слова, теряя его аутентичное звучание.

5. Дзиґа

Сочетание звуков "дз" и "ґ" также трудно произнести тем, для кого украинский язык не является родным. В русском языке, например, нет аналогичных сочетаний, поэтому произнести это слово без акцента трудно.

6. Журавель

Еще один вызов для россиян – звук "ж" в сочетании с "у" и "р". Они совместно требуют точной артикуляции и контроля интонации.

7. Гетьман

Кроме звука "г", здесь еще есть историческая составляющая, который подчеркивает украинскую национальную идентичность.

8. Соловейко

Это слово имеет поэтический смысл, а для россиян это является языковой преградой при произношении.

9. Лелека

Твердое "л" в сочетании с "е" россиянам произнести не так просто. Часто они произносят это слово как "лелека".

10. Криниця

Еще один сложный для произношения пример из-за смягчения и "кр" в начале слова. Часто русские пытаются упростить это слово, произнося его с акцентом или меняя ударение.

