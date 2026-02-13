В детсаду на Волыни воспитательницу закопали в снег в детском саду

Укр Рус
13 февраля, 20:28
2

Мария Волошин
  • В детском саду "Льонок" на Волыни воспитательницы закопали коллегу в снег, чтобы закрыть тренд в соцсети.
  • В комментариях к видео украинцы высказали разные мнения.

Воспитатели из детсада "Льонок", что в селе Нуйно Камень-Каширской общины на Волыни, продолжают удивлять сеть идеями. Они обнародовали еще одно забавное видео.

На этот раз воспитательницы решили закопать свою коллегу в снег. Видео они обнародовали на странице детсада в тиктоке.

Почему воспитательницы так поступили?

Воспитательницы отметили, что их детсад "официально выходит на связь".

И так... тренд ЗАКРЫТО. Когда воспитатель надоел со своими видео – народ переходит к радикальным методам ️ Без обид, зато с юмором? Было весело – едем дальше, ищем новые тренды,
– рассказали в саду.

Воспитательницу на Волыни закопали в снег: видео

В комментариях украинцы обнародовали разные мнения относительно видео. Одни считают, что видео "супер", а воспитатели – "молодцы"; другие пишут, что "ничего смешного".

Напомним, что в январе воспитатели этого детсада сняли вирусное видео на миллионы просмотров. Под песню "Палала-палала" женщины по очереди падают в снег. Ролик с юмором и креативным подходом привлек внимание пользователей тиктока.

Какими еще интересными идеями поразили воспитатели в Украине?

  • Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова недавно поделилась видео, как в детском саду в Хмельницкой области готовят пищу с помощью уличной печи.
  • Так боролись с обстоятельствами повара учебного заведения в Летичеве.
  • Посадовиця сделала репост видео, которое обнародовала в фейсбуке Наталья Клипановская.
  • Коновалова написала, что не смогла смотреть на это без слез и с большим уважением относится к тем, кто превращает сложные обстоятельства в интересное приключение для детей.