МОН предоставило рекомендации по использованию ИИ в вузах
- МОН и Минцифры разработали рекомендации для интеграции ИИ в образовательный процесс в вузах Украины.
- Документ содержит советы для преподавателей, студентов и администраций ЗВО.
- Также развенчивает мифы об ИИ и подчеркивает важность безопасности, конфиденциальности и принципов контроля со стороны человека.
Преподаватели, студенты и администрации вузов в Украине получили рекомендации для более эффективного интегрирования и использования искусственного интеллекта в образовательном и научном процессе. Их разработало МОН и Минцифры совместно с экспертами.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что содержит документ, читайте дальше.
Смотрите также В Украине будут признавать документы об образовании и научные степени, полученные в стране-соседке
Какие рекомендации по использованию ИИ получили вузы
Чиновники отмечают, что современное образование невозможно без искусственного интеллекта.
Высшие учебные заведения должны адаптироваться к современным образовательным трендам и внедрять лучшие мировые практики в сфере ИИ, чтобы сохранять конкурентоспособность, делать новые научные прорывы и готовить сильных специалистов,
– заявил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.
Рекомендации подскажут, как составлять качественные запросы, разрабатывать задачи и выбирать полезные ИИ-инструменты. Например:
- для преподавателей - генерирование и проверка тестов, создание презентаций, анализ учебных достижений студентов и т.д;
- для студентов - поиск информации для научных работ, подготовка к экзаменам, генерация идей для презентаций и эссе, получение обратной связи на научные работы, изучение языков;
- для руководителей высших учебных заведений - оптимизация административных процессов, например: заполнение документации, ответы на вопросы студентов и тому подобное.
В документе также развенчивают распространенные мифы об ИИ - в частности о том, что он угрожает академической добропорядочности, вытесняет преподавателей или является слишком дорогим во внедрении.
В МОН отмечают: при условии ответственного использования искусственный интеллект призван не заменять преподавателя, а разгружать и облегчать его работу.
Особое внимание в рекомендациях предоставили безопасности составляющей интеграции ИИ-инструментов - принципам контроля со стороны человека, конфиденциальности, управлению данными, прозрачности и недискриминации.
Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке.
Ранее мы информировали, что в вузах и колледжах продолжаются внеплановые проверки.