Искусственный интеллект в Мрии будет создавать тесты для школьников
- В системе Мрия учителя могут использовать ИИ для автоматического создания тестов, которые можно редактировать.
- Сейчас инструмент тестируют в 150 школах и планируют расширить его использование еще на 500 школ в ближайшие месяцы.
В государственной образовательной экосистеме Мрия заработал первый функционал на базе ИИ. Он будет помогать педагогам создавать тесты для учеников.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровых трансформаций.
Смотрите также "Все гениально": ученик сдал чистый лист и поразил ответом на задание
Как Мрия помогает учителям?
В системе учителя самостоятельно выбирают тему в календарном плане, а генератор автоматически формирует вопросы. Чтобы задания были качественными и соответствовали программе, команда Мрии оцифровала более 1300 учебников по 30 предметам.
Педагоги при этом сохраняют полный контроль: сгенерированный тест можно редактировать, изменять варианты ответов или добавлять собственные вопросы.
Система не только создает, но и проверяет. После выполнения заданий учениками ИИ анализирует ответы и предлагает оценку, которую учитель может подтвердить или изменить,
– говорят в Минцифры.
Чтобы избежать недобросовестности, в приложении невозможно сделать скриншот или скопировать текст.
Сейчас инструмент тестируют в 150 школах. Педагоги уже сгенерировали более 4000 заданий. Качество тестов оценивают высоко – в среднем на 8 из 10, что позволяет использовать большинство материалов сразу без значительных правок.
Интересно! К экосистеме Мрия уже по состоянию на декабрь 2025 года подключились более 2600 учебных заведений из всех 24 областей Украины. Мрия одинаково эффективна как в небольших школах отдаленных горных общин, так и в крупных городских лицеях, сообщало Министерство образования и науки Украины.
Пилотную версию должны расширить еще на 500 школ в ближайшие месяцы. Впоследствии инструмент станет доступным для всех заведений, которые пользуются Мрией.
Разработчики рассказывают, что планируют функцию "генератор расписания", который автоматически будет формировать график уроков и систему "образовательный граф", что будет подсказывать полезный контент, кружки и строить индивидуальные образовательные траектории для каждого ребенка.
Смотрите также Лесной сообщил, когда учителя получат повышенные зарплаты
Что известно о работе Мрии?
Национальная цифровая цифровая образовательная экосистема Мрия объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.
Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.
Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.