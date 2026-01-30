Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрових трансформацій.

Як Мрія допомагає вчителям?

У системі вчителі самостійно обирають тему в календарному плані, а генератор автоматично формує запитання. Щоб завдання були якісними та відповідали програмі, команда Мрії оцифрувала понад 1300 підручників із 30 предметів.

Педагоги при цьому зберігають повний контроль: згенерований тест можна редагувати, змінювати варіанти відповідей або додавати власні питання.

Система не лише створює, а й перевіряє. Після виконання завдань учнями ШІ аналізує відповіді та пропонує оцінку, яку вчитель може підтвердити або змінити,

– кажуть у Мінцифри.

Щоб уникнути недоброчесності, у застосунку неможливо зробити скриншот або скопіювати текст.

Зараз інструмент тестують у 150 школах. Педагоги вже згенерували понад 4000 завдань. Якість тестів оцінюють високо – у середньому на 8 із 10, що дозволяє використовувати більшість матеріалів одразу без значних правок.

Цікаво! До екосистеми Мрія вже станом на грудень 2025 року під'єдналися понад 2600 закладів освіти з усіх 24 областей України. Мрія однаково ефективна як у невеликих школах віддалених гірських громад, так і у великих міських ліцеях, повідомляло Міністерство освіти і науки України.

Пілотну версію мають розширити ще на 500 шкіл найближчими місяцями. Згодом інструмент стане доступним для всіх закладів, які користуються Мрією.

Розробники розповідають, що планують функцію "генератор розкладу", який автоматично формуватиме графік уроків та систему "освітній граф", що підказуватиме корисний контент, гуртки та будуватиме індивідуальні освітні траєкторії для кожної дитини.

Що відомо про роботу Мрії?