Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровых трансформаций.

Как Мрия помогает учителям?

В системе учителя самостоятельно выбирают тему в календарном плане, а генератор автоматически формирует вопросы. Чтобы задания были качественными и соответствовали программе, команда Мрии оцифровала более 1300 учебников по 30 предметам.

Педагоги при этом сохраняют полный контроль: сгенерированный тест можно редактировать, изменять варианты ответов или добавлять собственные вопросы.

Система не только создает, но и проверяет. После выполнения заданий учениками ИИ анализирует ответы и предлагает оценку, которую учитель может подтвердить или изменить,

– говорят в Минцифры.

Чтобы избежать недобросовестности, в приложении невозможно сделать скриншот или скопировать текст.

Сейчас инструмент тестируют в 150 школах. Педагоги уже сгенерировали более 4000 заданий. Качество тестов оценивают высоко – в среднем на 8 из 10, что позволяет использовать большинство материалов сразу без значительных правок.

Интересно! К экосистеме Мрия уже по состоянию на декабрь 2025 года подключились более 2600 учебных заведений из всех 24 областей Украины. Мрия одинаково эффективна как в небольших школах отдаленных горных общин, так и в крупных городских лицеях, сообщало Министерство образования и науки Украины.

Пилотную версию должны расширить еще на 500 школ в ближайшие месяцы. Впоследствии инструмент станет доступным для всех заведений, которые пользуются Мрией.

Разработчики рассказывают, что планируют функцию "генератор расписания", который автоматически будет формировать график уроков и систему "образовательный граф", что будет подсказывать полезный контент, кружки и строить индивидуальные образовательные траектории для каждого ребенка.

Что известно о работе Мрии?