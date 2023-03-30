Минобразования меняет школьную программу по истории Украины

В Минобразования принялись менять школьную программу по истории Украины. В частности, намерены очистить ее от советского дискурса.

Отдельный раздел будет посвящен современной войне. Об этом рассказала глава рабочей группы министерства Украины по обработке концептуальных основ школьного исторического образования, доктор исторических наук Людмила Гриневич.

Читайте Министр образования рассказал, станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023

МОН меняет школьную программу по истории Украины

Гриневич подчеркнула, что школьное образование должно основываться на основании академического научного знания. При этом политизация истории недопустима.

Мы ориентируемся на воспитание критического мышления детей, формирование сознательного гражданина, имеющего четкое понимание ценности собственного государства, права человека, развития именно демократического государства,

– уточнила Гриневич.

Так, рабочая группа планирует "переформатировать трактовку" исторических периодов. Поэтому изменение школьной программы произошло во всех периодах истории Украины.

До настоящего времени трактовка СССР в наших учебниках и даже академических трудах ограничивалась апелляцией к коммунистическому дискурсу. В то время как в мире СССР давно трактуется как государство имперского типа.

Также создали отдельный большой раздел, посвященный именно современной украинско-российской войне.

Наши дети должны четко понимать характер происходящей войны. Важная составляющая – это и проблематика геноцида, которая идет атака на украинскую идентичность и осуществляется сознательное уничтожение носителей идентичности,

– добавила чиновница.

Благодаря новой программе ученики смогут также ясно понять, что Россия использует пищу как оружие. В частности, уничтожает наши рынки и экономику.

К теме "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023