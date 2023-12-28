Назвали главные события украинского образования в 2023 году

Уходящий год запомнится большинству педагогов, экспертов, учеников, студентов, родителей и других причастных к образованию людей войной и всем, что с ней связано. Но, несмотря на все трудности, сопровождавшие Украину в этом году, образование продемонстрировало, что может развиваться даже в столь сложной ситуации.

Традиционно Ассоциация инновационного и цифрового образования ежегодно подводит итоги важнейших событий в области образования.

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Назначение года

21 марта Министром образования и науки Украины назначили Оксена Лисового, прошедшего профессиональный путь от учителя до директора Национального центра "Малая академия наук Украины". Свою цель в должности министра он сформулировал так: "В непростое для страны время мы продолжим действовать ради победы и результатов, которые будут основываться на главных ценностях. Прежде всего, необходимо сосредоточить внимание на формировании и развитии детей и молодежи через создание условий для их критического мышления и инструментов для самореализации в обществе".

Урок года

В эту номинацию вошли сразу два урока:

15 марта 2023 года в прямом эфире единого телевизионного марафона состоялся Всеукраинский урок по профориентации с участием ведущих украинских работодателей. Этот урок в прямом эфире увидели школьники из всех регионов Украины.

1 сентября состоялся Всеукраинский урок по ментальному здоровью для всех учащихся общеобразовательных учреждений в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

Вызов года

5 декабря были обнародованы результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования, направленного на оценку способности 15-летнего ученичества применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в реальных жизненных контекстах. Украина во второй раз приняла участие в этом исследовании.

В общем, результаты оказались ниже результатов прошлого цикла, что было ожидаемо. Вероятно, на это повлияла совокупность факторов, связанных с пандемией и полномасштабным вторжением.

Итог года

В течение 2023 активно открывали Украинские образовательные хабы (цифровые образовательные центры – DLC) для поддержки женщин и детей, которые вынуждены находиться за границей из-за полномасштабной войны. Услугами хабов воспользовались уже более 300 000 человек.

Сеть Украинских образовательных хабов работает уже в 10 странах ЕС, а 8 декабря был открыт хаб в Великобритании.

В следующем году планируется открытие Украинских образовательных хабов в США, Японии, Италии и Австралии.

Титул года

Украинский учитель Артур Пройдаков вошел до десятки лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023. Своим трудом в разных школах и общественной деятельностью он пытается показать, что работа современного учителя – это не только уроки в классе. По его словам, ответственность педагога – это умение демонстрировать собой достойный пример, придерживаться системы ценностей.

Проект года

Во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны множество учеников было лишено возможности полноценно участвовать в образовательном процессе. Это привело к значительным образовательным потерям. Вопрос решения этой приоритетной проблемы нарушали на слушаниях в Комитете ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, а Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по организации программ по наверстанию образовательных потерь для соискателей образования.

Для преодоления этого вызова в ноябре стартовала Экосистема по наверстанию образовательных потерь на основе искусственного интеллекта, позволяющая учащимся выявить, какие именно темы из школьных предметов нуждаются в наверстании. Обучение можно пройти с помощью кейсовых интерактивных уроков. На пилотном этапе доступен контент для учащихся 9 – 11 классов по основным предметам. За два месяца сервисом уже воспользовалось более 100 000 учеников, их родителей и педагогов.

Перспектива года

В эту номинацию вошли сразу две инициативы:

1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский презентовал Инновационное образовательное приложение Мрия – уникальный цифровой проект, который поможет раскрыть потенциал и таланты ребенка и скоро появится в доступе.

А в декабре вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил глобальное инновационное видение: оно определяет ключевые направления развития страны во внутри- и внешнеполитическом контекстах. Глобальное инновационное видение содержит три раздела и план действий: "Экосистема инноваций", "Поддержка экосистемы инноваций" и "Развитие приоритетных отраслей".

Цифровизация года

В декабре было проведена самое большое ежегодное событие в сфере IT-образования в Украине – Synergy. IT Business & IT Education: 10th anniversary edition, объединившая лидеров ИТ-бизнеса, представителей заведений корпоративного, частного, государственного образования, государственного сектора и лучших экспертов страны.

В ходе мероприятия обсудили тенденции и перспективы развития глобального рынка ИТ-образования, синергию образования и инноваций и планы по развитию ИТ-образования в Украине на 2024 год.

Инициатива года

В этом году стартовала инициатива "Станим сильнее вместе!", которая направлена на учителей, руководителей учебных заведений, школьных психологов, родителей, председателей территориальных общин, работников органов управления образованием общин, а главное – она ориентирована на каждого украинского ребенка. Инициатива имеет 6 основных направлений: новые компетентности учителя в условиях военного положения, права человека и гражданина, психологическая поддержка, поддержка детей с особыми образовательными потребностями, безопасное образовательное пространство в учебных заведениях. Всего за 1 год инициатива планирует охватить 1000 общин.

Инновация года

Искусственный интеллект пришел во все сферы жизни человека серьезно и надолго. Не обошел он и сферу образования. В декабре завершилось масштабное социологическое исследование среди школьников 8 – 11 классов "Искусственный интеллект в общем среднем образовании".

А для эффективного применения ИИ в образовании введен комплексный подход: курс повышения квалификации для педагогов "Искусственный интеллект в образовании", который успешно завершили более 30 000 педагогов школ, профессионально-технических училищ и университетов. Также были разработаны специальные уроки для учащихся использования ИИ.

Даже ежегодный Открытый марафон по украинскому языку в этом году состоялся с помощью искусственного интеллекта.

Возможность года

Сколько ты знаешь – столько раз ты человек. Это известное выражение Гете актуально в наше время тотальной глобализации как никогда. Изучение иностранных, а прежде всего европейских языков крайне важно для украинцев в контексте интеграции нашего государства в ЕС.

Для возможности овладеть английским языком в феврале Министерство культуры и информационной политики Украины запустило Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком, а в ноябре стартовала платформа по изучению польского языка для украинцев, получившая официальный гриф Министерства образования и науки Украины для использования в учебных заведениях.