Традиційно Асоціація інноваційної та цифрової освіти щороку підбиває підсумки найважливіших подій у сфері освіти.

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Призначення року

21 березня Міністром освіти та науки України призначили Оксена Лісового, який пройшов професійний шлях від учителя до директора Національного центру "Мала академія наук України". Свою мету на посаді Міністра він сформулював так: "У непростий для країни час ми продовжимо діяти заради перемоги та результатів, які ґрунтуватимуться на головних цінностях. Насамперед необхідно зосередити увагу на формуванні та розвитку дітей і молоді через створення умов для їхнього критичного мислення та інструментів для самореалізації у суспільстві".

Урок року

У цю номінацію увійшли одразу два уроки:

15 березня 2023 року у прямому ефірі єдиного телевізійного марафону відбувся Всеукраїнський урок із профорієнтації за участю провідних українських роботодавців. Цей урок у прямому етері побачили школярі з усіх регіонів України.

1 вересня відбувся Всеукраїнський урок з ментального здоров'я для всіх учнів закладів загальної середньої освіти у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Виклик року

5 грудня були оприлюднені результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти, спрямованого на оцінювання здатності 15-річного учнівства застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у реальних життєвих контекстах. Україна вдруге взяла участь у цьому дослідженні.

Загалом результати виявилися нижчими за результати минулого циклу, що було очікувано. Імовірно, на це вплинула сукупність чинників, пов'язаних з пандемією та повномасштабним вторгненням.

Результат року

Впродовж 2023 року активно відкривали Українські освітні хаби (цифрові освітні центри – DLC) для підтримки жінок та дітей, які наразі вимушено перебувають за кордоном через повномасштабну війну. Послугами хабів скористались вже понад 300 000 осіб.

Наразі мережа Українських освітніх хабів працює вже у 10 країнах ЄС, а 8 грудня був відкритий хаб у Великій Британії.

Наступного року планують відкриття Українських освітніх хабів у США, Японії, Італії та Австралії.

Титул року

Український учитель Артур Пройдаков увійшов до десятки найкращих вчителів світової премії Global Teacher Prize 2023. Своєю працею у різних школах та громадською діяльністю він намагається показати, що робота сучасного вчителя – це не тільки проведення уроків у класі. За його словами, відповідальність педагога – це вміння демонструвати собою гідний приклад, дотримуватися системи цінностей.

Проєкт року

Під час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни велика кількість учнів була позбавлена можливості повноцінно брати участь в освітньому процесі. Це спричинило значні освітні втрати. Питання розвʼязання цієї пріоритетної проблеми порушували на слуханнях у Комітеті ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, а Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації щодо організації програм з надолуження освітніх втрат для здобувачів освіти.

Для подолання цього виклику у листопаді стартувала Екосистема з надолуження освітніх втрат на основі штучного інтелекту, яка дозволяє учням виявити, які саме теми зі шкільних предметів потребують надолуження. Навчання можна пройти за допомогою інтерактивних кейсових уроків. На пілотному етапі доступний контент для учнів 9 – 11 класів з основних предметів. За два місяці сервісом вже скористались понад 100 000 учнів, їхніх батьків та освітян.

Перспектива року

У цю номінацію увійшли одразу дві ініціативи:

1 вересня Президент України Володимир Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок Мрія – унікальний цифровий проєкт, який допоможе розкрити потенціал і таланти дитини і який скоро з'явиться у доступі.

А у грудні віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив глобальну інноваційну візію: вона окреслює ключові напрями розвитку країни у внутрішньо- та зовнішньополітичному контекстах. Глобальна інноваційна візія містить три розділи та план дій: "Екосистема інновацій", "Підтримка екосистеми інновацій" та "Розвиток пріоритетних галузей".

Цифровізація року

У грудні була проведена найбільша щорічна подія у сфері ІТ-освіти в Україні – Synergy. IT Business & IT Education: 10th anniversary edition, яка об'єднала лідерів ІТ-бізнесу, представників закладів корпоративної, приватної, державної освіти, державного сектору та кращих експертів країни.

Під час заходу обговорили тенденції та перспективи з розвитку глобального ринку ІТ-освіти, синергію освіти та інновацій і плани з розвитку ІТ-освіти в Україні на 2024 рік.

Ініціатива року

У цьому році стартувала ініціатива "Стаємо сильнішими разом!", яка спрямована на вчителів, керівників закладів освіти, шкільних психологів, батьків, голів територіальних громад, працівників органів управління освітою громад, а головне – вона зорієнтована на кожну українську дитину. Ініціатива має 6 основних напрямів: нові компетентності вчителя в умовах воєнного стану, права людини та громадянина, психологічна підтримка, підтримка дітей з особливими освітніми потребами, безпечний освітній простір у закладах освіти. Всього за 1 рік ініціатива планує охопити 1 000 громад.

Інновація року

Штучний інтелект прийшов у всі сфери життя людини серйозно і надовго. Не оминув він і сферу освіти. У грудні завершилось масштабне соціологічне дослідження серед школярів 8 – 11 класів "Штучний інтелект у загальній середній освіті".

А для ефективного застосування ШІ в освіті запроваджено комплексний підхід: курс підвищення кваліфікації для освітян "Штучний інтелект в освіті", який вже успішно завершили понад 30 000 педагогів шкіл, професійно-технічних училищ та університетів. Також були розроблені спеціальні уроки для учнів щодо використання ШІ.

Навіть щорічний Відкритий марафон з української мови у цьому році відбувся за допомогою штучного інтелекту.

Можливість року

Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Цей відомий вислів Ґете актуальний у наш час тотальної глобалізації як ніколи. Вивчення іноземних, а насамперед європейських мов наразі вкрай важливо для українців у контексті інтеграції нашої держави до ЄС.

Для можливості опанувати англійську мову у лютому Міністерство культури та інформаційної політики України запустило Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійської мови, а у листопаді стартувала платформа з вивчення польської мови для українців, яка отримала офіційний гриф Міністерства освіти та науки України для використання у закладах освіти.