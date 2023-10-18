Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл на бюджет 2023
Источник:Оксен Лисовой
Минобразования Украины подвело итоги вступительной кампании в вузы в 2023 году. Поступающие при этом подали около полумиллиона заявлений на бюджет.
Что интересно, специальности имели пороговый балл для поступления. Так что количество баллов, набранных на НМТ, было очень важно для абитуриента.
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Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл
Наивысший пороговый балл (180 – 187) для поступления потребовался на следующие специальности (в рамках открытых конкурсных предложений):
- Стоматология;
- Политология;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- Международное право;
- Журналистика;
- Международные экономические дела;
- Право.
А в рамках фиксированных конкурсных предложений наивысший конкурсный балл (166 – 191) для поступления на бюджетную форму обучения в 2023 году потребовался на следующие специальности:
- Биология и биохимия;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- Политология;
- Международное право;
- Компьютерные науки.
Заметим: конкурсные предложения при поступлении на бюджет в вузы бывают:
- открытые;
- фиксированные.
В пределах открытой КП количество бюджетных мест для вуза определяют не сразу, а по алгоритму адресного размещения. То есть места "приносят" поступающие, имеющие самые высокие баллы и избравшие этот ЗВО.
В пределах фиксированной КП количество мест государственного или регионального заказа заранее определено для ЗВО.
Напомним, что большинство абитуриентов поступали в вузы Украины в 2023 году по результатам национального мультипредметного теста.