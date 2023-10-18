Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл на бюджет 2023

Минобразования Украины подвело итоги вступительной кампании в вузы в 2023 году. Поступающие при этом подали около полумиллиона заявлений на бюджет.

Что интересно, специальности имели пороговый балл для поступления. Так что количество баллов, набранных на НМТ, было очень важно для абитуриента.

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Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл

Наивысший пороговый балл (180 – 187) для поступления потребовался на следующие специальности (в рамках открытых конкурсных предложений):

Стоматология;

Политология;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;

Международное право;

Журналистика;

Международные экономические дела;

Право.