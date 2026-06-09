Колледжи в Украине будут финансировать по-новому

Кабмин Украины поддержал внедрение новой методики расчета стоимости образовательных услуг в сфере профессионального образования. Она предусматривает реализацию новой модели финансирования колледжей.

Речь идет о закупке образовательных услуг в учебных заведениях на договорной основе. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

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Что изменится?

Новый подход позволяет учредителям учреждений профессионального образования – органам местного самоуправления – определять приоритетные для развития области профессии. При этом применять соответствующие коэффициенты к стоимости образовательной услуги. Так стремятся направить дополнительные средства на подготовку специалистов по нужным рынку труда специальностям. Также имеют целью обновлять и развивать образовательные программы в соответствии с потребностями экономики.

Отныне профессиональные колледжи могут получать средства за конкретный результат своей работы. Кроме того, новый механизм финансирования обеспечит прозрачность распределения средств местных бюджетов и эффективное использование бюджетов, а расчеты расходов по каждой профессиональной квалификации станут унифицированными,

– рассказали в МОН.

И добавили, что учредитель учебного заведения сможет принимать решение о закупке услуг в сфере профессионального образования на договорной основе. Методика при этом определяет стоимость образовательной услуги.

Испытают методику в рамках экспериментального проекта по реорганизации коммунальных учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества и закупки образовательных услуг в сфере профессионального образования за средства местного бюджета.

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Какие изменения в профессиональном образовании запланировали?