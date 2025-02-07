Нагрузку воспитателей уменьшили: какие важные изменения ждут дошкольное образование

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Он закладывает фундамент для улучшения качества дошкольного образования в Украине.

При этом предусматривает ряд важных обновлений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Какие изменения в дошкольном образовании "приносит" новый закон

Так, благодаря новому закону урегулировали вопрос рабочего времени педагогов, определили новые типы организации образовательной деятельности, а также новые подходы к финансированию детсадов и усилили внимание к качеству образовательного процесса и безопасности детей.

В МОН при этом ответили на распространенные вопросы:

Можно ли выполнять организационную, методическую работу за пределами заведения?

Да. Методическая, организационная и другая педагогическая деятельность может происходить за пределами учебного заведения.

Оплачивают ли методическую работу, выполненную вне педагогической нагрузки?

Да. Методическая и организационная работа является частью рабочего времени.

Закон нормирует это в статье 26: рабочее время педагогического работника охватывает не только работу с детьми, но и методическую деятельность.

Закон не добавляет новых обязанностей, а регулирует уже имеющиеся.

Как правильно табелировать работников ЗДО в 2025 году?

В табеле работника рекомендуют указывать часы педагогической нагрузки, а также пропорционально распределены часы другой работы в пределах рабочего времени. Например, норма педагогической нагрузки для практического психолога в ЗДО – 20 часов в неделю, а общее рабочее время – 30 часов в неделю. Поэтому на каждый час педагогической нагрузки приходится 30 минут другой деятельности в пределах рабочего времени. Если психолог отработал 5 часов непосредственно с детьми, в табеле будет указано 5 (+2,5). Руководители могут адаптировать форму табелирования в зависимости от специфики работы заведения и количества часов педнагрузки каждого работника.

Как изменилось количество ставок воспитателя на группу?

Педагогическая нагрузка воспитателей уменьшилась по сравнению с предыдущим законом. Теперь на одну ставку воспитатель проводит с детьми 25 часов в неделю. Если группа работает дольше, дополнительные часы должны оплачиваться отдельно.

Учредитель заведения обязан обеспечить оплату за дополнительные часы педагогической деятельности или изменить режим работы заведения, чтобы соответствовать новым требованиям по количеству часов и ставок.

Оплата труда педагогических работников по обновленному приказу МОН № 557 (с изменениями)

Согласно приказу МОН от 26 сентября 2005 года № 557 (с изменениями), учредители государственных и коммунальных ЗДО имеют право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения, которые могут превышать установленные КМУ.

Местная власть теперь имеет больше возможностей для повышения зарплат, в частности через установление дополнительных надбавок и доплат сверх определенных государством норм.