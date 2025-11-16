"Не способны понять": топовый украинский учитель предложил изменить школьную программу
- Учитель Артур Пройдаков предлагает изменить школьную программу, заменив сложные для понимания произведения для детей определенного возраста.
- К примеру, на "Тореадоры из Васюковки" или произведения Фредрика Бакмана.
Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков считает, что надо изменить подход к изучению литературы. Все из-за того, что часть произведений в школьной программе слишком сложная.
В частности, для восприятия детьми в возрасте 12 – 14 лет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление учителя в программе "Прайм-Тайм".
Почему стоит пересмотреть школьную программу?
Педагог отметил, что отдельные тексты школьники не могут понять из-за возраста и отсутствия жизненного опыта.
Говорится, в частности, о "Маленьком принце" Антуана де Сент-Экзюпери, "Дон Кихота" Сервантеса и "Ромео и Джульетту" Шекспира. Ученики воспринимают эти тексты поверхностно или даже с шутками.
Сложными для восьмиклассников являются и эпические произведения: "Илиада" и "Одиссея", которые без знания античной культуры превращаются для подростков в перечень имен и событий.
Как решить проблему?
Учитель при этом предлагает в 5 – 9 классах сосредоточиться на произведениях, близких по темам к опыту подростков. В частности, о дружбе, самопознании, семье, выборе и взрослении. Например, изучать "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко или современную литературу – произведения Фредрика Бакмана.
Классика важна, но ее нужно изучать тогда, когда ученики уже готовы к более глубокому анализу,
– убежден Пройдаков.
Учитель также заявил, что некоторые украинские произведения, в частности "Слово о походе Игоря", "Повесть временных лет" или "Разве ревут волы, как ясли полны?", имеют большое культурное значение, однако часто не интересны ученикам из-за сложного языка и сюжета.
Так, педагог считает, что надо создать логическую систему обучения, в которой литература помогает ребенку развиваться, а не отталкивает.
