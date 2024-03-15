Идеи впечатляют: украинские ученики используют ИИ для решения глобальных проблем

Украинские школьники продолжают поражать своими способностями и интеллектом. Они представили идеи, как использовать ИИ для решения глобальных проблем: от адаптации военных с ПТСР - до борьбы с кибербуллингом.

Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в этом году Украина впервые принимает участие в международном хакатоне Teens in AI. Он проходит в более чем 40 странах мира.

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Как украинские школьники поражают идеями

Федоров рассказал о национальном этапе конкурса, который состоялся на днях. По его словам, 10 команд представили собственные идеи о том, как ИИ может сделать обучение более инклюзивным, а также усилить сферу здравоохранения.

Среди презентованных проектов – приложения для военных и ветеранов с ПТСР, AI-переводчики на жестовый язык для подростков с нарушением слуха, технология для борьбы с кибербуллингом, а также обучающие приложения. Некоторые команды даже презентовали прототипы своих AI-продуктов,

– уточнил вице-премьер.

Участие в конкурсе принимали команды со всей Украины – от Ровенской области до Донетчины, отметил чиновник.

Победила на хакатоне команда из Киева, которая разработала ConnectAbility – приложение на базе ИИ для изучения жестового языка. Он может распознавать и озвучивать жесты человека с нарушением слуха, становясь его онлайн-переводчиком,

– сообщил Федоров.

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И добавил, что дальше проект ConnectAbility примет участие в отборе на международный этап хакатона. В международный финал конкурса пройдет только 5 команд, которые выберут из более чем 40 стран-участниц.

Создаем инновации вопреки всему. Представьте, насколько классное технологическое будущее ждет Украину с такой молодежью,

– резюмировал вице-премьер.