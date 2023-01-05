Школьники будут с удовольствием учиться: как креативно провести урок по истории
Источник:Образование
Во время войны для украинцев очень важно знание истории. Однако их нужно черпать еще из школы.
Однако дети не всегда настроены воспринимать информацию от учителя. Однако мотивировать учить их историю родной страны можно и нужно.
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Как креативно провести урок по истории
Учительница истории Антонина Макаревич поделилась креативными идеями хорошо проведённого урока.
Материалы ВШО
К каждому уроку учитель благодаря Всеукраинской школе онлайн может получить видео, задания, конспект, тест и список использованных источников. Конспект при этом достаточно удобен для использования: важные даты и события в нем выделены. Кстати, сами же задачи с платформы можно рекомендовать школьникам для изучения как в классе, так и дома.
Визуализация с помощью интерактивных карт и портретов
ВШО также приготовила на помощь учителя много карт. Благодаря им легче и доступнее подавать информацию учащимся. При этом ребенку или учителю не нужно искать эти карты в Интернете.
Работа с понятиями и терминами
На платформе также доступен ряд объяснений к понятиям и терминам. В частности, для учеников 9-го и 10-го класса. Учитель также может предложить школьникам накануне ознакомиться с материалом и понятиями, которые нужно изучить. А на уроке объяснить то, что дети не поняли
Работа с инфографиками
Лучше разработать и усвоить материал помогут инфографики. При этом учителя смогут сэкономить свое время, не создавая эти инфографики самим.
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Эксперименты с межпредметными связями
Также интересным подходом к преподаванию истории является сочетание урока с курсом "Искусство". К примеру, вам нужно объяснить детям фигуру Андрея Шептицкого. Следовательно, вы можете сначала предложить ученикам ознакомиться с музеем, который он основал.
В таком же духе можно излагать материал о деятельности украинских меценатов. Также интересны проведенные параллели по истории с произведениями украинских писателей на курсе литературы.
Что такое ВШО
Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и онлайн-обучения учащихся с материалами, прошедшими экспертизу и соответствующими государственным образовательным стандартам.
ВШО обеспечивает учащихся видеопояснениями, конспектом, тестами. А учителей – необходимыми современными материалами.
Сейчас на платформе уже более 2500 уроков и тестов по школьной программе.
Платформа бесплатна и доступна 24/7 как в Украине, так и за границей.