Школьники будут с удовольствием учиться: как креативно провести урок по истории

Как креативно провести урок по истории

Учительница истории Антонина Макаревич поделилась креативными идеями хорошо проведённого урока.

Материалы ВШО

К каждому уроку учитель благодаря Всеукраинской школе онлайн может получить видео, задания, конспект, тест и список использованных источников. Конспект при этом достаточно удобен для использования: важные даты и события в нем выделены. Кстати, сами же задачи с платформы можно рекомендовать школьникам для изучения как в классе, так и дома.

Визуализация с помощью интерактивных карт и портретов

ВШО также приготовила на помощь учителя много карт. Благодаря им легче и доступнее подавать информацию учащимся. При этом ребенку или учителю не нужно искать эти карты в Интернете.

Работа с понятиями и терминами

На платформе также доступен ряд объяснений к понятиям и терминам. В частности, для учеников 9-го и 10-го класса. Учитель также может предложить школьникам накануне ознакомиться с материалом и понятиями, которые нужно изучить. А на уроке объяснить то, что дети не поняли

Работа с инфографиками

Лучше разработать и усвоить материал помогут инфографики. При этом учителя смогут сэкономить свое время, не создавая эти инфографики самим.

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Эксперименты с межпредметными связями

Также интересным подходом к преподаванию истории является сочетание урока с курсом "Искусство". К примеру, вам нужно объяснить детям фигуру Андрея Шептицкого. Следовательно, вы можете сначала предложить ученикам ознакомиться с музеем, который он основал.

В таком же духе можно излагать материал о деятельности украинских меценатов. Также интересны проведенные параллели по истории с произведениями украинских писателей на курсе литературы.