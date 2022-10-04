Россия в последнее время все чаще угрожает применить против Украины ядерное оружие. Поэтому стоит знать, как уберечь себя и ребенка, если такой удар произойдет.

Родители прежде всего должны ознакомиться с правилами безопасности и поведения. Также заранее знать, как оборудовано укрытие школы или садика, если ребенок учится офлайн. Как действовать, если ваш ребенок во время ядерного взрыва находится в школе или садике, читайте в материале 24 канала.

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Как действовать на момент ядерного удара, если ребенок – в учебном заведении

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром ядерной и радиационной безопасности разработали специальные рекомендации.

Если на момент ядерного взрыва ваша находится в учебном заведении, ей ни в коем случае нельзя выходить из укрытия. Так же родители не могут прийти с улицы, чтобы забрать ребенка. Это опасно, потому что на улице можно испытать радиационное воздействие. Укрытие при этом должно быть загерметизировано изнутри.

: в случае ядерного взрыва в любом сооружении безопаснее, чем на улице.

Родители также должны убедиться, что укрытие школы или садика защитит ребенка от радиации в случае ядерного взрыва. Поэтому стоит​:

убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или садика есть план действий в случае ядерного взрыва;

договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети, не будут открывать, пока не разрешит власть;

убедиться, что укрытие адаптировано там в условиях ядерной опасности.

Если укрытие в школе или садике не является специальным противорадиационным или герметичным, оно должно быть оборудовано таким образом:

располагаться в подвальном (подземном) помещении в основном здании школы или не дальше 100 метров от нее. Рядом не должно быть резервуаров с опасными химическими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, водопроводными и канализационными магистралями;

укрытие снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации. При отсутствии должно быть помещение для установки выносных баков;

не имеет проемов в стенах, кроме дверей. Если есть другие – должны быть заложены мешками с песком или грунтом, бетонными блоками или кирпичом;

в укрытии должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Для укрытий вместимостью до 50 человек допускается один выход;

через укрытия не должны проходить водопроводные, канализационные или другие магистрали;

входы должны закрываться усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 метра;

в укрытии должна быть вентиляция;

емкость укрытия – не менее 1 метра на человека.

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Поскольку укрытие должно быть рассчитано на пребывание там детей в течение минимум 48 часов, проверьте, есть ли там список таких вещей​:

места для сидения (лежания): стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;

теплые одеяла или спальники;

полиэтиленовые пакеты;

армированный скотч для герметизации помещения;

тряпки и влажные салфетки;

вода для очищения тела, предметов, поверхностей от радиационной пыли;

питьевая вода в расчете один человек / 2 литра в сутки;

запас консервов и сублимированной пищи;

контейнеры для продуктов;

плотно закрывающиеся баки для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений);

резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы);

огнетушители;

аптечка со средствами предоставления неотложной медицинской помощи;

Запас йода в таблетках на максимальное планируемое количество детей и персонала в укрытии: младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг на человека, дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг, дети (от 3 до 12 лет) – 62, 5 миллиграммов на человека,

подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 мг на человека, взрослым от 40 лет йодная профилактика обычно не нужна.

подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 мг на человека, взрослым от 40 лет йодная профилактика обычно не нужна. респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на максимальное количество детей, вмещающих хранилище;

средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках с КХ/CХ диапазоном на случай отсутствия связи и тока, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств);

инструменты (лопаты штыковые и совковые, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.п.).

Наличие этих вещей должна обеспечить администрация учебного заведения.

Также не забудьте сложить тревожный рюкзак для своего ребенка.

Если вы не уверены в безопасности вашего ребенка в укрытии школы или садика в случае ядерного взрыва, решение о прекращении офлайн-обучения принимаете сами.

В зависимости от ситуации местные власти или руководство школы или садика также могут согласовать временное прекращение очного обучения.