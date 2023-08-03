"Изобретатель": украинец Ян Стародубец соревнуется за звание лучшего студента мира

Киевлянин Ян Стародубец сражается за звание найлучшего студента-изобретателя мира. Он был номинирован на Всемирную премию Global Student Prize.

Парень учится в Киевской Малой Академии Наук. Также работает учителем для учеников младших классов.

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Украинец Ян Стародубец попал в список лучших студентов мира

Ян Стародубец – выпускник 11-го класса "Европейского коллегиума". Также воспитанник секции химии отделения химии и биологии Киевской МАН.

Он попал в рейтинг 50 лучших учеников мира Global Student Prize (международной студенческой премии для лучших студентов-изобретателей мира). Победитель премии получит $100 тысяч.

Ян – невероятно крутой парень. Он был репетитором для своих друзей, создавал обучающие видео для онлайн-школы, работал STEM-учителем для детей 1 – 5 классов, создавал и продолжает это делать обучающие видео на YouTube,

– отмечают в КМАН.

Ян вместе с одноклассниками спланировали целый проект съемок обучающих видео. Также он создал для корейцев рассказ-презентацию об истории нашего государства, в частности, и о военных временах.

Стародубец также учился дистанционно в рамках онлайн-программы Stony Brook School Gravitas в США, параллельно получая образование в украинской школе.

Гордимся и верим в победу Яна! Киевская МАН уверена, что Ян Стародубец станет международной звездой-изобретателем!

– отметили в Академии.



Украинец Ян Стародубец попал в список лучших студентов мира / КМАН

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Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира

В 2022 именно украинский студент стал победителем престижной Всемирной премии Global Student Prize.

Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.



Украинский студент Игорь Клименко получил престижную премию / Борис Корпусенко