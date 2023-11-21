"Можно ли назвать украинцами тех, кто говорит по-русски": языковой омбудсмен четко ответил

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что не стоит употреблять понятие "русскоязычные украинцы". Ведь оно искусственно навязано.

Креминь при этом подчеркнул: все мы – граждане Украины. И добавил, что понятие "русскоязычный украинец" – это маркер, введенный русской идеологией.

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Можно ли назвать украинцами тех, кто говорит по-русски

Креминь при этом отметил: именно об этом идет речь в решении Конституционного Суда Украины.

Языковой омбудсмен также сообщил, что в Украине нужно принять Программу содействия овладению украинским языком как государственным.

И добавил: украинский является обязательным для Вооруженных Сил Украины и господствующим во всех сферах жизни.

И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского Государства. Это ведь язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации,

– заметил языковой омбудсмен.

Почему не стоит украинцев называть "русскоязычными"