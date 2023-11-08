Сколько украинцев полностью отказались от русскоязычного контента: цифры порадовали
Источник:Укринформ
После 24 февраля 2022 года многие украинцы начали отказываться от русского языка и всего, что может связывать их с врагом. В частности, 62% граждан полностью открестились от русскоязычного контента.
78% наших земляков во время полномасштабной войны поняли, что есть разница, на каком языке воспринимать информацию. У 22% граждан ничего в этом плане не изменилось, свидетельствуют результаты социологического исследования "Культурные практики населения Украины в условиях войны"
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Сколько украинцев полностью отказались от русскоязычного контента
Полностью перестали смотреть и читать русскоязычный контент 62% украинцев. Они предпочитают украиноязычный. 31% значительно снизили потребление русскоязычного контента и значительно увеличили потребление украиноязычного. 7% стали больше читать на иностранном языке, но не на русском.
Также интересно, что большинство украинцев во время войны изменили жанр контента, который они читают, просматривают или слушают. Эти 59% начали больше читать/смотреть новости, аналитику и политические шоу. 14% – документальные фильмы, 13% – предпочитают развлекательные шоу.Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
За время исследования опросили более тысячи украинцев.
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Могут ли ученики и учителя на перерывах говорить по-русски
- Многие украинцы жалуются, что на перерывах в школе дети общаются между собой на русском. Педагоги не делают замечаний, потому что часто сами общаются на русском.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул: перерыв – часть образовательного процесса, требующего от педагогов и учащихся общения на государственном языке.
- В МОН также отметили, что в рабочее время педагоги должны использовать только государственный язык.