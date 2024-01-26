"Редкое явление": в Австралии появился новый язык

Лингвисты заявляют, что в Австралии появился новый язык. Он "тихо расцветает" в отдаленном селе Ладжамани.

Там, на севере Австралии, обитает народ варлпири. А речь идет о легкой варлпири или варлпири рампаке – языке, который создали из-за смешения различных элементов английского австралийского и английского креольского языков и лексики аборигенов.

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В Австралии "расцветает" новый язык

Австралийский языковед и профессор лингвистики Австралийского национального университета Кармел О'Шеннесси впервые сообщила об этом "новом языке" в 2005 году. И принялась ее изучать.

Она отмечает, что легкая варлпири является структурой смешанного языка, поскольку большинство глаголов и морфология некоторых слов взяты из английского и/или креольского языков. Существительные взяты как из лексикона Варлпири, так и из источников лексики английского языка.

Исследовательница убеждена, что вышеупомянутый язык зародился еще в 1970-х и 1980-х годах. Тогда отдельные представители общались на языке Варлпири, но время от времени вкрапляли в язык английское или крыольское слово. Такое чередование языков в разговоре называют "переключением кодов".

Для развития "смешанного" языка нужно слышать двуязычных или многоязычных людей, систематически изменяющие коды, и имеют социальную причину создать свой собственный способ разговора. Переключение кода обычно не приводит к такому результату, это редкое явление",

– заявила О'Шеннесси.

В течение многих лет этот язык развивался естественным путем и даже стал родным для некоторых жителей Ладжамана. Легкой варлпири на сегодняшний день говорят около 350 человек. Большинство из них еще не достигли 40 лет.

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