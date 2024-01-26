Там, на півночі Австралії, мешкає народ варлпірі. А йдеться про легку варлпірі або варлпірі рампаку – мову, яку створили через змішування різних елементів англійської австралійської та англійської креольської мов і лексики аборигенів.

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В Австралії "розцвітає" нова мова

Австралійська мовознавиця та професорка лінгвістики Австралійського національного університету Кармел О'Шеннессі вперше повідомила про цю "нову мову" у 2005 році. І почала її вивчати.

Вона зазначає, що легка варлпірі є структурою змішаної мови, оскільки більшість дієслів і морфологія деяких слів взяті з англійської та/або креольської мов. Іменники взяті як з лексикону Варлпірі, так і з джерел лексики англійської мови.

Дослідниця переконана, що вищезгадана мова зародилася ще в 1970-х і 1980-х роках. Тоді окремі представники спілкувалися мовою Варлпірі, але час від часу вкраплювали у мову англійське або криольське слово. Таке чергування мов у розмові називають "перемиканням кодів".

Для розвитку "змішаної" мови потрібно чути двомовних або багатомовних людей, які систематично змінюють коди, і мають соціальну причину створити свій власний спосіб розмови. Перемикання коду зазвичай не призводить до такого результату, це рідкісне явище",

– заявила О'Шеннессі.

Протягом років ця мова розвивалася природним шляхом і навіть стала рідною для деяких мешканців Ладжаману. Легкою варлпірі на сьогодні говорять близько 350 людей. Більшість з них ще не досягли віку 40 років.

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