Ситуация тревожная: увеличивается количество обращений о русском языке в школах
- Министерство образования и науки Украины получает многочисленные обращения о несоблюдении языкового законодательства в школах, в частности из-за употребления русского языка.
- МОН призывает школы активизировать разъяснительную работу и повышать уровень владения украинским языком среди учащихся и учителей, а также отмечает ответственность руководителей учебных заведений за соблюдение языкового законодательства.
Министерство образования и науки Украины все чаще получает обращения о несоблюдении языкового законодательства в учебных заведениях. Также немало сообщений на эту тему есть в медиа.
Об этом указано в соответствующем письме МОН. Его адресовали руководителям областных структурных подразделений в сфере образования и науки.
Какова языковая ситуация в школах Украины?
В МОН говорят, что проблема употребления русского языка учениками и учителями до сих пор актуальна. В частности, из-за влияния России и привычки семейного общения. Также акцентируют, что для решения проблемы надо соблюдать законодательство о языке в школах.
Школы при этом должны активизировать разъяснительную работу с учениками и родителями, популяризировать государственный язык, повышать уровень владения украинским учителями и тому подобное.
В МОН напомнили, что дети и взрослые имеют все возможности для изучения и совершенствования украинского языка. Для школьников разработали онлайн-курс "мовА моЯ (от А до Я: литература, история, природа/география...)", а на платформе Всеукраинской школы онлайн можно просматривать уроки украинского языка и выполнять задания для совершенствования знаний.
Также в Министерстве отмечают, что каждый гражданин может обратиться к языковому омбудсмену с жалобой об устранении препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.
В ведомстве также отметили ответственность руководителей учебных заведений по контролю за использованием языка.
Заметим, что педагоги должны в рамках образовательного процесса (не только на уроках, но и на переменах и т.д.) общаться только на государственном языке. Относительно учеников такого обязательного правила нет.
Что говорят о запрете русского языка в школах?
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском языке за пределами уроков.
- Он назвал "лицемерием" практику, когда педагоги преподают на украинском, а в коридорах или на переменах общаются на языке агрессора.
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская сказала Суспильному, что родители учеников редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.
- В ее Офисе отметили: если вы хотите пожаловаться на нарушение языкового законодательства, надо предоставить доказательства.