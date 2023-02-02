Преподаватель киевского вуза "отправила" студентов на фронт из-за языка и поплатилась

В Государственном торгово-экономическом университете разразился языковой скандал. Преподаватель "отправила" студентов и их родителей из-за языка на фронт.

Так, в сети обнародовали видео, на котором преподавательница киевского вуза начинает пару на русском. Студенты же делают ей замечание. Детали скандала читайте на 24 Канале.

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Преподавательница киевского вуза "отправила" студентов на фронт

Так, преподавательница торгово-экономического вуза "отправила" студентов и их родителей на фронт после просьбы проводить лекции на украинском.

Это им не то, то им не то – с первого занятия. Совесть у вас есть? Ваши родители сейчас дома, с вами? Кто в окопах из ваших родителей, скажите мне? А вы почему здесь, а не на фронте? 18 лет вам есть? Почему вы не добровольцы? Я – русскоязычная – хочу спросить украиноязычных: "Почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?",

– заявила преподавательница.

Как отреагировали в вузе

Ответ вуза не заставил себя долго ждать. В ДТЭУ заявили, что вуз занимает категоричную позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и осознанности молодежи Украины.

В вузе сообщили, что получили обращения студентов и материалы о нарушении преподавательницей Иванченко педагогической этики, использования языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов.

Коллектив университета осуждает такие действия преподавателя. Администрацией университета принято решение об ее увольнении,

– говорится в заявлении ВУЗ.