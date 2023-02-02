Преподаватель киевского вуза "отправила" студентов на фронт из-за языка и поплатилась
В Государственном торгово-экономическом университете разразился языковой скандал. Преподаватель "отправила" студентов и их родителей из-за языка на фронт.
Так, в сети обнародовали видео, на котором преподавательница киевского вуза начинает пару на русском. Студенты же делают ей замечание. Детали скандала читайте на 24 Канале.
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Преподавательница киевского вуза "отправила" студентов на фронт
Так, преподавательница торгово-экономического вуза "отправила" студентов и их родителей на фронт после просьбы проводить лекции на украинском.
Это им не то, то им не то – с первого занятия. Совесть у вас есть? Ваши родители сейчас дома, с вами? Кто в окопах из ваших родителей, скажите мне? А вы почему здесь, а не на фронте? 18 лет вам есть? Почему вы не добровольцы? Я – русскоязычная – хочу спросить украиноязычных: "Почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?",
– заявила преподавательница.
Как отреагировали в вузе
Ответ вуза не заставил себя долго ждать. В ДТЭУ заявили, что вуз занимает категоричную позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и осознанности молодежи Украины.
В вузе сообщили, что получили обращения студентов и материалы о нарушении преподавательницей Иванченко педагогической этики, использования языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов.
Коллектив университета осуждает такие действия преподавателя. Администрацией университета принято решение об ее увольнении,
– говорится в заявлении ВУЗ.
В вузе определили судьбу преподавательницы
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Должны ли украинские вузы запретить русский язык
- В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
- Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
- Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что всячески поддерживает утверждение украинского языка.
- Также уточнил, что Закон о высшем образовании предусматривает автономизацию вузов. Поэтому вузы должны были давно принять для себя аналогичные решения.
- И добавил, что пора увеличить статус и присутствие украинского языка в наших университетах. Это важно для будущего.
- Уполномоченный надеется, что инициативу о запрете русского языка в украинских вузах поддержит Совет ректоров в ближайшие дни.