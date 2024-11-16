Будут ли наказывать учеников и студентов за общение на русском в учебных заведениях

В нашем государстве вскоре могут усилить ответственность за общение на русском языке в учебных заведениях. Соответствующий законопроект недавно зарегистрировала в Верховной Раде нардеп Наталья Пипа.

Народная избранница интервью 24 Каналу подробно рассказала, будут ли наказывать за общение на русском языке в рамках образовательного процесса учащихся и студентов. И уточнила, стоит ли бояться штрафов.

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Будут ли наказывать учеников и учителей штрафами за нарушения

Народная избранница говорит: учеников и студентов не будут наказывать. Также законопроект не вводит новых наказаний для педагогов.

Относительно учителей и преподавателей, по словам Натальи Пипы, административная ответственность для них за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" действует уже несколько лет.

За нарушение Уполномоченный по защите государственного языка составляет протоколы и выносит постановления о привлечении к административной ответственности работников образования,

– уточнила она.

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Будет ли штраф

Законопроект, уточнила нардеп, не предусматривает штрафы.

Зато сейчас для педагогов штрафы за нарушение действующего закона составляют от 3400 до 11900 гривен – в зависимости от вида и повторяемости нарушения,

– резюмировала она.

Подробнее об изменениях, которые предусматривает законопроект, в частности о том, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушения, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения, Наталья Пипа рассказала в интервью 24 Каналу.