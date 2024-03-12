Поддерживают ли украинцы присутствие русского языка в официальном общении

Украинцы – против языка агрессора в официальном общении. 81% земляков желает устранить русский из этой сферы на всей территории нашей страны или против его использования в своей области.

Такие данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС). По состоянию на февраль 2024 года 66% украинцев убеждены, что русский надо устранить из официального общения.

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Как относятся украинцы к русскому языку в официальном общении

Еще 24% опрошенных считают, что язык агрессора может стать официальным в регионах, где большинство людей этого хочет.

Однако среди них 15% против того, чтобы русский был официальным в их области.

В то же время 3% выступают за предоставление русскому статуса второго государственного.

Еще в начале 2000-х годов и позже украинский язык у многих ассоциировался с языком пожилых людей и людей из сельской местности. Сейчас мы видим, что больше всего настаивают на едином государственном и официальном статусе украинского языка молодые украинцы,

– рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Отметим, что опрос проводили с 17 по 23 февраля 2024 года. В нем приняла участие более тысячи респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированного Крыма.