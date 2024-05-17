МОН призывает вузы и колледжи контролировать соблюдение языкового законодательства
Источник:Osvita.ua
Минобразования Украины призвало руководителей вузов и колледжей учитывать необходимость обеспечения соблюдения языкового законодательства в учебных заведениях.
Соответствующее письмо ведомство разослало соответствующим учебным заведениям. В МОН отметили, что согласно отчету в 2023 году на рассмотрение Уполномоченного по защите государственного языка поступило 96 обращений граждан, которые касались нарушений законодательства о государственном языке в ЗВО и колледжах.
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Вузы и колледжи должны обеспечить соблюдение языкового законодательства
В МОН отметили, что вышеупомянутый показатель вдвое больше, чем за предыдущий год. Соответственно составляет 62% от всех обращений, которые касались учебных заведений.
Наибольшее количество обращений относительно деятельности учебных заведений поступило из Киева (42) Харькова (9), Одессы (9) и Днепра (6),
– сообщили в Минобразования Украины.
Сообщение о нарушениях в основном касались использования русского языка при преподавании учебных дисциплин и использования учебных материалов.
Поэтому в МОН подчеркивают необходимость усиления институционального контроля за обеспечением выполнения требований законодательства по применению государственного языка в рамках образовательного процесса.
Просим принять меры по обеспечению выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и рекомендаций Уполномоченного по защите государственного языка,
– отметили в МОН.
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В школах Украины до сих пор изучают русский язык
- Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь рассказал, что в Украине до сих пор есть школы, в которых изучают русский язык.
- Они в расположены в Харьковской и Днепропетровской областях.
- Говорится о нескольких учебных заведений – 45 классов и 768 детей.