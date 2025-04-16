Креминь заявил, что рекордное количество украинцев общается на родном языке
- Рекордное количество украинцев общается на государственном языке не только в официальной коммуникации, но и в быту.
- При этом как на территории Украины, так и за ее пределами, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
По состоянию на сегодня рекордное количество украинцев общается на государственном языке. При этом не только в официальной коммуникации, но и в быту.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Укринформу, отмечает 24 Канал. И добавил, что говорится о статистике не только в нашем государстве.
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Сколько украинцев общается на государственном языке
Языковой омбудсмен говорит, что сегодня, согласно многим исследованиям, имеем рекордное количество граждан, которые общаются на украинском языке как в официальной коммуникации, так и в быту. При этом как на территории Украины, так и за ее пределами.
Он отметил, что полномасштабное вторжение продемонстрировало, что отказ украинцев от русского является не просто языковым выбором, а глубоким мировоззренческим решением – это отказ от языка страны-агрессора.
Напомним, что 15 марта 2024 года правительство одобрило разработанную Министерством культуры и информационной политики Государственную целевую национально-культурную программу обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года.
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Где больше всего случаев нарушения языкового законодательства
- В первом квартале 2025 года Уполномоченный по защите государственного языка получил 646 обращений о нарушении языкового закона.
- Больше всего сообщений поступило из Киева (261 обращение), Одесской области (84), Харьковщины (71).
- Больше всего жалоб языковой омбудсмен получил на сферу обслуживания (307 обращений), наружную рекламу (128 обращений), образовательную отрасль (54 жалобы, больше всего за январь-март 2025 – на университеты (17). Остальные – о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования.