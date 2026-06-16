Большинство украинцев – против официального статуса русского языка: сколько поддерживают

Большинство украинцев убеждены, что русский язык следует исключить из официального общения на территории нашего государства. Таких 65%.

В то же время лишь 5% опрошенных поддерживают идею придания русскому языку статуса второго государственного языка в Украине. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 7 мая по 3 июня этого года.

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Что думают украинцы?

Еще 22% опрошенных допускают возможность официального статуса русского языка в отдельных регионах. Но только если этого хочет большинство населения. При этом среди этих респондентов 12% не хотели бы, чтобы русский язык имел статус официального в их регионе. Поддерживают эту идею 8%.

Все же 77% опрошенных – за устранение русского языка из официальной сферы по всей Украине или, по крайней мере, в своем регионе. Зато 13% хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе или вообще государственным на всей территории нашего государства.



Языковой вопрос / Опрос КМИС

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Что говорят украинцы о притеснениях по языковому признаку?

Результаты опроса также показали, что за время большой войны в Украине выросло количество тех, кто считает, что в нашей стране существует ущемление прав русскоязычных: с 5% в 2022 году до 17% в 2026 году. Большинство – 78% – продолжает утверждать, что никаких проблем с использованием русского языка нет.

Среди вышеупомянутых респондентов 55% поддерживают исключение русского языка из официального общения. В то же время 30% – за предоставление ему официального статуса – в регионе или на уровне государства.

На востоке 39% респондентов заявляют о притеснениях, а 56% не видят таких проблем. На юге 81% не согласны с тезисом о притеснениях русского языка.

На востоке 48% поддерживают исключение русского языка из официальной сферы, 28% – за его официальный статус, а 24% не определились. На юге эти показатели составляют 58% и 31% соответственно. В Нижнем Поднепровье – 74% против 17%.