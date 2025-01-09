Ситуация улучшается: сколько жалоб получил языковой омбудсмен за 2024 год
В прошлом году Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил более 2,3 тысячи обращений о нарушении языкового закона. Это на 37% меньше, чем в 2023 году (3,6 тысячи).
Также на 19% меньше, чем в 2022 году (2,8 тысячи). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение языкового омбудсмена.
Смотрите также Студентке из Франковска в третий раз покорился конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика
Сколько жалоб языковой омбудсмен получил за 2024 год
Креминь отметил: хоть и уменьшилось количество обращений, говорится не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине.
Учитывая выявленные факты нарушений в сфере интернета, обслуживании и вывесках, количество наложенных на нарушителей санкций растет,
– уточнил он.
Статистика обращений / языковой омбудсмен
Креминь также отметил, что львиная доля жалоб (29% или 671 жалоба) – относительно отсутствия украинской версии веб-сайтов или загрузки по умолчанию русскоязычной версии при наличии украиноязычной.
Хотя, если сравнивать с 2023 годом, то количество обращений граждан о нарушениях в сфере интернета уменьшилось: в 2023 поступило 992 таких жалобы,
– уточнил он.
Больше всего нарушения касались:
- отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 671;
- языка обслуживания – 367;
- языка наружной рекламы и вывесок – 325;
- сферы образования – 165;
- информации о товарах и услугах – 131;
- сферы здравоохранения – 109;
- сферы медиа – 91.
Также в 2024 году омбудсмен получил 72 обращения (3%) о нарушении языкового закона должностными лицами местного самоуправления, в частности депутатами местных советов. Жалобы касались несоблюдения языкового законодательства в официальном общении, а также публичных выступлений или комментариев для медиа.
Региональная языковая политика требует большего внимания со стороны органов власти,
– заявил Креминь.
Больше всего сообщений о нарушении языкового закона зафиксировали в Киеве (902), Одесской области (429) и на Харьковщине (191).