Ситуация улучшается: сколько жалоб получил языковой омбудсмен за 2024 год

В прошлом году Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил более 2,3 тысячи обращений о нарушении языкового закона. Это на 37% меньше, чем в 2023 году (3,6 тысячи).

Также на 19% меньше, чем в 2022 году (2,8 тысячи). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение языкового омбудсмена.

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Сколько жалоб языковой омбудсмен получил за 2024 год

Креминь отметил: хоть и уменьшилось количество обращений, говорится не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине.

Учитывая выявленные факты нарушений в сфере интернета, обслуживании и вывесках, количество наложенных на нарушителей санкций растет,

– уточнил он.



Статистика обращений / языковой омбудсмен

Креминь также отметил, что львиная доля жалоб (29% или 671 жалоба) – относительно отсутствия украинской версии веб-сайтов или загрузки по умолчанию русскоязычной версии при наличии украиноязычной.

Хотя, если сравнивать с 2023 годом, то количество обращений граждан о нарушениях в сфере интернета уменьшилось: в 2023 поступило 992 таких жалобы,

– уточнил он.

Больше всего нарушения касались:

отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 671;

языка обслуживания – 367;

языка наружной рекламы и вывесок – 325;

сферы образования – 165;

информации о товарах и услугах – 131;

сферы здравоохранения – 109;

сферы медиа – 91.

Также в 2024 году омбудсмен получил 72 обращения (3%) о нарушении языкового закона должностными лицами местного самоуправления, в частности депутатами местных советов. Жалобы касались несоблюдения языкового законодательства в официальном общении, а также публичных выступлений или комментариев для медиа.

Региональная языковая политика требует большего внимания со стороны органов власти,

– заявил Креминь.

Больше всего сообщений о нарушении языкового закона зафиксировали в Киеве (902), Одесской области (429) и на Харьковщине (191).