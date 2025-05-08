Сын Притулы признался, почему школьники на перемене общаются на русском

В Украине далеко не единичным является явление, когда ученики на уроке говорят на украинском языке, а на перемене переходят на русский. Часто это происходит из-за того, что большинство класса русскоязычное.

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула на Youtube-канале рассказал, что поинтересовался у своего сына, какая ситуация в его окружении. Об этом информирует 24 Канал.

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Почему школьники переходят на русский в школе

Притула отметил, что его сыну – 16 лет. Общественный деятель поинтересовался у своего ребенка, на каком языке он и его ровесники общаются между собой и откуда черпают информацию.

Спросил: "Какой процент, например, мемов вы потребляете с ровесниками украиноязычных, англоязычных, русскоязычных? Есть ли какие-то украиноязычные стримеры, которых вы смотрите, или есть какие-то украиноязычные инфлюенсеры для вас?",

– отметил Притула.

Сын ему на это ответил: "Папа, я понимаю, к чему ты клонишь, но пойми, здесь срабатывает правило большинства".

Телеведущий при этом объяснил, что в классе, где учился в свое время его сын, из 18 детей 16 были русскоязычные, 2 – украиноязычные. Парень при этом заметил, что он и еще один его ровесник, который общался на украинском, чувствовали себя "белыми воронами" – при том, что их никто не обзывал.

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