Сын Притулы признался, почему школьники на перемене общаются на русском
- Сергей Притула узнал от своего сына, что школьники часто переходят на русский из-за правила большинства русскоязычных в классе.
- В классе сына Притулы в свое время из 18 учеников только 2 были украиноязычными, из-за чего чувствовали себя "белыми воронами".
В Украине далеко не единичным является явление, когда ученики на уроке говорят на украинском языке, а на перемене переходят на русский. Часто это происходит из-за того, что большинство класса русскоязычное.
Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула на Youtube-канале рассказал, что поинтересовался у своего сына, какая ситуация в его окружении. Об этом информирует 24 Канал.
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Почему школьники переходят на русский в школе
Спросил: "Какой процент, например, мемов вы потребляете с ровесниками украиноязычных, англоязычных, русскоязычных? Есть ли какие-то украиноязычные стримеры, которых вы смотрите, или есть какие-то украиноязычные инфлюенсеры для вас?",
– отметил Притула.
Сын ему на это ответил: "Папа, я понимаю, к чему ты клонишь, но пойми, здесь срабатывает правило большинства".
Телеведущий при этом объяснил, что в классе, где учился в свое время его сын, из 18 детей 16 были русскоязычные, 2 – украиноязычные. Парень при этом заметил, что он и еще один его ровесник, который общался на украинском, чувствовали себя "белыми воронами" – при том, что их никто не обзывал.
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