Языковой омбудсмен заявила об исчерпанном потенциале перехода на украинский
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что потенциал перехода русскоязычных украинцев на украинский язык исчерпан.
- По ее словам, нужны дополнительные аргументы для стимулирования такого перехода.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что начало полномасштабной войны в Украине стало катализатором того, что украинцы, которые общались на русском, начали переходить на государственный. Однако этот потенциал уже исчерпан.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление языкового омбудсмена в интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть".
Почему так произошло?
Ивановская отметила: самоукраинизация вспыхнула в 2022 году, и мы действительно почувствовали каждый свою ответственность за безопасность.
Русское слово, которое мы услышали, вызвало у нас не просто отрицание, а ощущение реальной опасности. И это толкало нас к бдительности, заставляло тех людей, которые имели русский язык за материнский, переходить на украинский,
– уточнила она.
На сегодня, по статистике, этот потенциал, к сожалению, исчерпан.
Все, кто осознает, все, кто считает себя homo sapiens, все, кто понимает причинно-следственные связи, что язык это не только маркер нашей идентичности, но и мыслительный конструкт, и определитель нашей поведенческой стратегии, они сделали свой выбор в пользу государственного языка,
– подчеркнула языковой омбудсмен.
И добавила, что сейчас для русскоязычных сограждан нужен какой-то дополнительный аргумент с прагматической основой. То есть надо заинтересовать в необходимости переходить на украинский язык? объяснить эту пользу. Ивановская подчеркнула: у украинцев есть ценности, и, видимо, это единственный стержень и наша основа.
Какая языковая ситуация в школах столицы?
В учебных заведениях Киева не так давно зафиксировали значительное снижение применения украинского языка.
Почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов.
Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%).
Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.
Языковой омбудсмен Елена Ивановская отметила в интервью Радио Свобода, что руководитель школы ответственен за то, чтобы образовательный процесс в его учебном заведении происходил на украинском языке.
Ведь он заключает соглашения с каждым учителем, поэтому отвечает за то, чтобы педагоги выполняли условия соглашения.