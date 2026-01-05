Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву мовної омбудсменки в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".
Чому так сталося?
Івановська зазначила: самоукраїнізація спалахнула у 2022 році, і ми дійсно відчули кожен свою відповідальність за безпеку.
Російське слово, яке ми почули, викликало у нас не просто заперечення, а відчуття реальної небезпеки. І це штовхало нас до пильності, примушувало тих людей, які мали російську мову за материнську, переходити на українську,
– уточнила вона.
На сьогодні, за статистикою, цей потенціал, на жаль, вичерпаний.
Всі, хто усвідомлює, всі, хто вважає себе homo sapiens, всі, хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки, що мова це не лише маркер нашої ідентичності, але і мисленнєвий конструкт, і визначальник нашої поведінкової стратегії, вони зробили свій вибір на користь державної мови,
– наголосила мовний омбудсмен.
І додала, що зараз для російськомовних співгромадян потрібен якийсь додатковий аргумент з прагматичною основою. Тобто треба зацікавити в необхідності переходити на українську мову? пояснити цю користь. Івановська наголосила: в українців є цінності, і, мабуть, це єдиний стрижень і наше підґрунтя.
Яка мовна ситуація у школах столиці?
У закладах освіти Києва не так давно зафіксували значне зниження застосування української мови.
Майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв.
Щодо учнів – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82% (по Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%).
Тільки 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою.
Мовний омбудсмен Олена Івановська наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода, що керівник школи відповідальний за те, щоб освітній процес у його закладі освіти відбувався українською мовою.
Адже він укладає угоди з кожним учителем, тому відповідає за те, щоб педагоги виконували умови угоди.