Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление языкового омбудсмена в интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть".

Смотрите также Ключевые события в образовании в 2025 году: доплаты учителям, "недружественное" поступление и борьба с уклонистами

Почему так произошло?

Ивановская отметила: самоукраинизация вспыхнула в 2022 году, и мы действительно почувствовали каждый свою ответственность за безопасность.

Русское слово, которое мы услышали, вызвало у нас не просто отрицание, а ощущение реальной опасности. И это толкало нас к бдительности, заставляло тех людей, которые имели русский язык за материнский, переходить на украинский,

– уточнила она.

На сегодня, по статистике, этот потенциал, к сожалению, исчерпан.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Все, кто осознает, все, кто считает себя homo sapiens, все, кто понимает причинно-следственные связи, что язык это не только маркер нашей идентичности, но и мыслительный конструкт, и определитель нашей поведенческой стратегии, они сделали свой выбор в пользу государственного языка,

– подчеркнула языковой омбудсмен.

И добавила, что сейчас для русскоязычных сограждан нужен какой-то дополнительный аргумент с прагматической основой. То есть надо заинтересовать в необходимости переходить на украинский язык? объяснить эту пользу. Ивановская подчеркнула: у украинцев есть ценности, и, видимо, это единственный стержень и наша основа.

Смотрите также "Украинский – язык села": как убедить подростков не общаться на русском

Какая языковая ситуация в школах столицы?