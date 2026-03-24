"Станут законопослушными": штрафы за нарушение языкового закона могут значительно повысить

В Украине предлагают значительно увеличить штрафы за нарушение языкового законодательства. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская назвала причину.

Детали она рассказала в "Рандеву" с Яниной Соколовой. И подчеркнула: если не работают действующие штрафы, тогда сумму надо повышать.

Как могут вырасти штрафы за языковые нарушения?

Языковой омбудсмен говорит, что вышеупомянутые штрафы надо повысить, ведь действующая сумма не изменит ситуацию значительно.

Ивановская при этом отметила, что есть разные типы нарушителей. К одним можно применить предупреждение как первый шаг, и в течение 30 дней они могут исправить ситуацию. Но это действует не на всех.

Есть такие нарушители, которые это делают сознательно, системно. И, конечно, такой штраф 3400 или даже 5800 – это не та сумма, которая вправит мозги и заставит соблюдать закон, стать законопослушным,

– акцентировала омбудсмен.

Также она отметила, что в прошлом году было на 26% больше мероприятий государственного контроля, чем в 2024 году. Ивановская объясняет это тем, что "сограждане стали менее толерантными к нарушению их языковых прав". За два месяца этого года уже состоялось 100 мероприятий госконтроля.

Относительно размеров штрафов – от 1 700 до 11 900 гривен, Уполномоченная отметила, что законодательство имело целью "не наказывать, а осуществлять просветительскую и поощрительную миссию". Поэтому инициируют изменения в действующее законодательство об ответственности юридических лиц. Говорится об увеличении штрафов в 2 – 3 раза.

Должны достичь серьезной точки, которая станет неотвратимой и люди станут законопослушными,

– резюмировала Ивановская.

К слову, глава МОН Украины Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском языке вне уроков, в коридорах или на переменах. И назвал это "лицемерием".

