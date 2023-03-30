Успешное преподавание: какие педагогические методики эффективны, а какие – только мешают учителю

Некоторые методики преподавания не долго были популярны, в то же время другие – реально работают и активно используются учителями в школах. За границей провели исследования, чтобы выяснить, какие методики действительно эффективны.

Цель исследования провела британская некоммерческая организация Education Endowment Foundation. Она подробно объясняет, какие методики следует взять в работу, а о чем лучше забыть.

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Фазовцы проанализировали более 2,5 тысяч исследований, оценили академическое влияние, продолжительность эффекта, отдаленные последствия, влияние на здоровье и психологический комфорт учителей и т.д.

В итоге они избрали и опубликовали те, эффективность которых можно считать доказанной, а также сомнительные, от которых советуют избавиться. Этот набор педагогических инструментов используется в большинстве школ Великобритании.

Какие методики эффективны

Конечно, магических способов обучать учеников исследователи не знают. Но ниже читайте четыре мощных методики, которые сделают работу педагога легче без дополнительного оборудования. Каждая такая методика дает учащимся 6 – 7 месяцев прогресса.

Учить планированию и саморегуляции

Эта методика получила самый высокий балл за академическое влияние. Педагоги обучали школьников планировать, контролировать и оценивать свое обучение, помогая им развить осознание своих сильных и слабых сторон.

Ведь часто дети даже не осознают того, как именно они что-то запоминают, приобретают новые навыки. Они знают о себе то, что говорят им взрослые - "ленивый", "непонятливый", "с хорошей памятью" и т.д.

В то же время ученики думают, что темп обучения, школьные успехи, количество усилий для достижения цели, способности – это нечто устойчивое, присущее им от рождения. А если побуждать ребенка анализировать, в какой час, при каких условиях ему лучше заниматься, это изменит ситуацию.



Педагог должен научить ребенка планированию / Фото Pexels

Педагог имеет предлагать ребенку набор инструментов для самого процесса обучения, а также для самооценки результатов обучения.

Учитель должен подсказать, какие стратегии обучения существуют, и приучать выбирать лучшую для поставленной задачи. Хорошо срабатывает и личный пример – учителя должны комментировать, как они сами анализируют, выдвигают гипотезы, приходят к определенным выводам, а также как настроить себя на рабочий режим.

Важно также поощрять учеников задавать себе вопрос вроде: "Что мне показалось тяжелым в этом уроке?" и "Что я могу сделать, если я застрял на проблеме?" А еще опрашивать школьников об их планах подготовки к предстоящему тестированию НТМ, обсуждать и проверять идеи и методы.

Развивать осознание прочитанного

Чтение – это не только распознавать буквы, слоги и слова. Важно, чтобы ученики всех возрастов умели читать активно, с глубоким осознанием контекста. Для этого дети и подростки должны переводить текст, обобщать ключевые моменты, отвечать на вопросы, заполнять таблицы сравнения.

Школьники могут использовать стратегии мышления, такие как объединение идей или прогнозирование, создавать собственные визуальные инструкции.

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Исследователи пришли к выводу, что эти стратегии оказывают очень большое влияние: занятия по осознанию прочитанного ускоряют обучение учеников в среднем на 6 месяцев.

Готовить к публичным выступлениям

Важно научить школьники говорить, то есть подготовить готовить к публичным выступлениям. Даже дистанционно люди часто выступают на Zoom-конференциях, создают видеоматериалы или подкасты.

Да и всеобщее улучшение обучения в целом зависит от умения презентовать и отстаивать собственное мнение. И лучшая практика для этого – дискуссии, дебаты, чтение книг вслух, проработка терминов и т.д.

Давать задания для малых групп

Исследователи объясняют, что лучший размер группы – от 3 до 5 учеников. По их словам, работа детей в малых группах оказывает положительное влияние и может являться эффективным подходом для повышения успеваемости.

Однако учителям нужно тщательно разрабатывать задачи, чтобы они были достаточно сложны и превышать возможности одного ученика. Вместе дети должны делать то, что самостоятельно никто не сделает, то есть иметь общий результат.

Одним из очень эффективных подходов есть метод "группового пазла", когда ученики назначают тему, а затем формируют малые группы. Каждый член группы принимает только один аспект темы и интенсивно его изучает. То есть в каждой группе существует только один "эксперт" по заданному аспекту.



Урок в школе / Фото Pexels

На этом этапе каждая группа получает общий поверхностный взгляд на проблему, а эксперты самостоятельно углубляются в определенные аспекты. Затем эксперты из всех групп собираются вместе и обмениваются мнениями. После этого "эксперты" возвращаются в начальные группы и передают полученные знания другим.

На завершающем этапе учитель проверяет уровень усвоения всех аспектов проблемы каждым членом группы (тестирование, контрольная, опрос).

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Каких методик следует избавиться

Обычно директора школ при внедрении определенных образовательных новаций ориентируются на потребности школьников и на стоимость: стараются расходы как можно меньше средств.

Ниже приведены практики, которые могут помочь ученикам, но плохо влияют на учителей:

Продление учебного времени

Дополнительное обучение на каникулах в выходные действительно улучшает результаты учеников, хотя и снижает их мотивацию. Но это также провоцирует выгорание учителей из-за резкого увеличения рабочей нагрузки.

Кроме того, чем больше времени учитель тратит на уроки, тем меньше остается на профессиональное развитие, планирование уроков и другие важные задачи, из-за чего снижается качество преподавания.

Чем это заменить? Исследователи советуют устраивать внешкольные программы, привлекать преподавателей кружков, студий к сотрудничеству. Они способны подтянуть отстающих в обучении учеников.

Индивидуальное обучение

Дополнительные безвозмездные для учеников занятия, на которых учитель выступает в качестве репетитора (оффлайн или онлайн), выглядят как эффективная стратегия, ведь успехи детей обычно заметны. Но здесь все те же негативные стороны из предыдущего пункта.

Чем заменить? Обучением сверстниками друг друга. Оно дает почти такие же академические результаты и ничего не стоит. При этом дети еще и учатся брать на себя ответственность за объяснение материала, слушать обратную связь.

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Однако методика взаимообучения не подходит для ознакомления с новым материалом, а только для закрепления или повторения предыдущих тем.

Есть еще несколько неэффективных методик: