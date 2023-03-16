Стоит ли учить читать в раннем возрасте
Ранний языковой опыт ребенка считается основой для ее дальнейшего успеха. Эксперты утверждают, что речь в книгах, песнях или чтении вслух играет решающую роль в развитии.
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То, как много разговаривать с малышами в детстве, также может оказать длительное влияние на будущие достижения в образовании. А именно книги помогут расширить словарный запас и глубину речи.
И поскольку раннее обучение считается важным для дальнейшего успеха, садики часто начинают учить детей грамотности еще до начала формального образования.
Во многих странах ф нормальное образование начинается с четырех лет. Часто считают, что ранний старт дает детям больше времени для обучения и успехов. Поэтому некоторые родители водят детей от четырех лет на дополнительные занятия или нанимают репетиторов.
Многие исследования показывают незначительную пользу от раннего слишком активного обучения. В одном отчете США за 2015 год говорится, что ожидания общества относительно того, чего дети должны достичь в детском саду, изменились.
Что важно во время обучения детей
Также большое значение имеет то, как дети учатся и в каких условиях.
Обучение маленьких детей чтению – одна из важнейших вещей начального образования. Это имеет фундаментальное значение для прогресса детей в жизни,
– говорит профессор Доминик Вайз.
Исследователи утверждают, что раннее образование привело к более формальному обучению маленьких детей. А тесты, используемые для оценки, могут иметь мало общего с навыками, которые действительно необходимы детям для чтения.
Приоритетом, по их словам, должно быть поощрение интереса к словам и знакомство с ними с помощью сборников рассказов, песен и стихов, помогающих ребенку воспринимать слова на слух.
Ребенок читает книгу / Фото Pexels
Некоторые исследования показывают, что дети, посещающие дошкольные учреждения с интенсивной учебной программой, не имеют высших способностей в последующих классах. То есть посещение дошкольного учреждения может оказать положительное влияние на дальнейшие достижения в жизни, но не обязательно на академические навыки.
Однако раннее образование может положительно повлиять на социальное развитие, что в свою очередь влияет на вероятность окончания школы и университета.
Кроме того, садики, где дети приобретают образовательные навыки из-за игры, имеют лучшие результаты, чем, например, более ориентированы на классическое обучение дошкольные учреждения. Ибо чрезмерно формализованное обучение может замедлить прогресс.
Некоторые ученые поддерживают позднее начало учений
Не все склоняются к раннему началу учебы. Во многих странах, включая Германию и Японию, формальная учеба в школе начинается примерно с шести лет.
В Финляндии, которую часто называют страной с одной из лучших систем образования в мире, дети начинают посещать школу в семь лет. Но финские ученики имеют более высокие результаты в понимании прочитанного, чем ученики из Великобритании и США. В соответствии с подходом, ориентированным на ребенка, годы пребывания в финском детском саду наполнены играми и отсутствием официального обучения.
Ребенок читает книгу / Фото Pexels
Исследования подтверждают идею начинать позже. Так, исследование детского сада в США в 2006 году показало, что у детей, отложивших поступление на один год, результаты тестов улучшились.
Другие исследования, которые сравнивали читающих на раннем этапе и читающих позже, показали, что вторые даже немного превосходят первые в способностях понимания.
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Остается вопрос: если навыки чтения не улучшаются благодаря раннему обучению, зачем начинать рано? Здесь нужно обращать внимание на индивидуальные отличия. "Дети сильно отличаются с точки зрения базовых навыков, когда они идут в школу или начинают учиться читать", – объясняет преподавательница Анна Каннингем.
По ее мнению, не имеет значения, начинаешь ли ты читать в четыре, пять или шесть лет, если метод хороший и проверенный. "Дети настолько выносливы, что найдут возможность играть в любом контексте", – добавила она.
Исследователи добавляют, что одержимость ранней грамотностью кажется несколько безосновательной, поэтому нет ни нужды, ни явной пользы от спешки. С другой стороны, если ваш ребенок рано начинает читать или проявляет самостоятельный интерес к чтению – это тоже хорошо.