Во сколько лет начинать учить алфавит: советы для родителей

Многие родители задумываются над тем, когда лучше всего учить своего ребенка буквам. Как не перегрузить детский мозг, но подготовить малыша к школе – читайте в нашем материале.

К такому кропотливому процессу надо готовиться. Для этого помогут советы от компетентных специалистов.

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С какого возраста начинать учить ребенка алфавиту?



Дети сами могут начать проявлять интерес / фото: Rachel

Большинство психологов сходятся во мнении, что оптимальным возрастом для начала изучения букв является 3-4 года.

Именно с того времени, когда ваш малыш будет готов к детскому саду, он уже будет готов для изучения букв.

Как конкретно научить ребенка азбуке?

Самое простое – это вырезать буквы из листа А4 и время от времени показывать ребенку. Со временем, малыш начнет привыкать к ним и сам начнет проявлять интерес. В этом процессе также развивается и зрительная память.

Не забывайте, что нельзя сразу требовать от своего чада результата. Если ребенок не проявляет интереса, а вы насильно заставляете его обучаться – ничего не получится.



Насильственное обучение дети не воспринимают – мозг ребенка будет блокировать информацию / фото: Austin Pacheco

Также нельзя относиться к ребенку как к ученику. Забудьте о том, чтобы посадить малыша на стул и с серьезным лицом что-то объяснять. Нужно в игровой форме пытаться научить ребенка запомнить буквы.

Ассоциации. Обучение можно ускорить, если к каждой букве у вас будет иллюстрация, чтобы у ребенка развивалось ассоциативное мышление. Например, "А" с нарисованным автобусом, "В" с вишней и так далее.

Что в итоге?

Запомните, что какие бы методы вы не использовали, они точно не должны быть принудительными или насильственными для ребенка. Ничто не заставляет детей так сильно делать все наперекор родителям как принуждение.

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Обучение должно происходить естественно. Лучше всего начинать тогда, когда ваш ребенок сам будет проявлять интерес к надписям или отдельным буквам. Именно в это время вы должны быть готовы начать обучение, но только в игровой форме. В тот момент, когда малыш потеряет интерес – отступайте.