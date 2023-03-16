Чи варто вчити читати у ранньому віці

Ранній мовний досвід дитини вважається основою для її подальшого успіху. Експерти переконують, що мова у книжках, піснях чи читанні вголос відіграє вирішальну роль у розвитку.

До теми В скільки років починати вчити алфавіт: поради для батьків

Те, як багато розмовляти з малечею у дитинстві, також може мати тривалий вплив на майбутні досягнення в освіті. А саме книги допоможуть розширити словниковий запас і глибину мовлення.

І оскільки раннє навчання вважається важливим для подальшого успіху, садочки часто починають навчати дітей грамотності ще до початку формальної освіти.

У багатьох країнах формальна освіта починається з чотирьох років. Часто вважають, що ранній старт дає дітям більше часу для навчання та успіхів. Тому деякі батьки водять дітей від чотирьох років на додаткові заняття чи наймають репетиторів.

Цікаво! У Великій Британії діти проходять тестування на другому році навчання в школі (у віці 5 – 6 років), щоб перевірити, чи вони досягли очікуваного рівня читання. Але критики вважають, що таке раннє тестування може відштовхнути дітей від читання.

Багато досліджень показують незначну користь від раннього надто активного навчання. В одному звіті США за 2015 рік йдеться, що очікування суспільства щодо того, чого діти повинні досягти в дитячому садку, змінилися.

Що важливо під час навчання дітей

Також величезне значення має те, як діти навчаються і в яких умовах.

Навчання маленьких дітей читання — одна з найважливіших речей початкової освіти. Це має фундаментальне значення для прогресу дітей у житті,

– каже професор Домінік Вайз.

Дослідники стверджують, що рання освіта призвела до більш формального навчання маленьких дітей. А тести, які використовуються для оцінки, можуть мати мало спільного з навичками, які насправді необхідні дітям для читання.

Пріоритетом, за їхніми словами, має бути заохочення інтересу до слів і знайомство з ними за допомогою збірників оповідань, пісень і віршів, які допомагають дитині сприймати слова на слух.



Дитина читає книжку / Фото Pexels

Деякі дослідження показують, що діти, які відвідують дошкільні заклади з інтенсивною навчальною програмою, не мають вищих здібностей у наступних класах. Тобто відвідування дошкільного закладу може мати позитивний вплив на подальші досягнення в житті, але не обов’язково на академічні навички.

Однак, рання освіта може позитивно вплинути на соціальний розвиток, що, своєю чергою, впливає на ймовірність закінчення школи та університету.

Крім того, садочки, де діти здобувають освітні навички через гру, мають кращі результати, ніж, наприклад, більш орієнтовані на класичне навчання дошкільні заклади. Бо надмірно формалізоване навчання може сповільнити прогрес.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Деякі вчені підтримують пізній початок навчань

Не всі схиляються до раннього початку навчання. У багатьох країнах, включаючи Німеччину та Японію, формальне навчання у школі починається приблизно з шести років.

У Фінляндії, яку часто називають країною з однією з найкращих систем освіти у світі, діти починають відвідувати школу в сім років. Але фінські учні мають вищі результати в розумінні прочитаного, ніж учні з Великої Британії та США. Відповідно до підходу, орієнтованого на дитину, роки перебування у фінському дитячому садку наповнені іграми та відсутністю офіційного навчання.



Дитина читає книжку / Фото Pexels

Дослідження підтверджують ідею починати пізніше. Так, дослідження дитячого садка в США в 2006 році показало, що у дітей, які відклали вступ на один рік, результати тестів покращилися.

Інші дослідження, які порівнювали тих, хто читає на ранньому етапі та тих, хто читає пізніше, показали, що другі навіть трохи перевершують перших у здібностях розуміння.

До теми Підготовка до школи в умовах війни: онлайн-платформа, з якою діти захопляться навчанням

Залишається запитання: якщо навички читання не покращуються завдяки ранньому навчанню, то навіщо починати рано? Тут треба звертати увагу на індивідуальні відмінності. "Діти сильно відрізняються з точки зору базових навичок, коли вони йдуть до школи або починають вчитися читати", – пояснює викладачка Анна Каннінгем.

На її думку, немає значення, чи починаєш ти читати в чотири, п’ять чи шість років, якщо метод є хороший та перевірений. "Діти настільки витривалі, що знайдуть можливість грати в будь-якому контексті", – додала вона.

Дослідники додають, що одержимість ранньою грамотністю здається дещо безпідставною, тому немає ні потреби, ні явної користі від поспіху. З іншого боку, якщо ваша дитина рано починає читати або проявляє самостійний інтерес до читання – це теж добре.