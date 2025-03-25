Учитель назвал произведения из школьной программы, которые стоит экранизировать

В украинской литературе есть немало произведений, которые можно было бы воспроизвести на большом экране. Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков назвал те, которые действительно достойны внимания не только читателей, но и зрителей.

Педагог выделил три произведения, которые стали бы увлекательным кино. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир подкаста "Литера".

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Какие школьные произведения стоит экранизировать

Учитель украинского языка и литературы выбрал такие произведения из школьной программы:

роман "Город" Валерьяна Пидмогильного;

"Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко;

"Тигроловы" Ивана Багряного.

Педагог акцентировал: слышал, что снимают новую версию "Тигроловов". По его мнению, это будет хорошо, ведь версия с Ольгой Сумской 90-х годов уже не актуальна.

Также мне не хватает фильма по роману "Город". Это мог бы быть хороший мини-сериал на 4 – 5 серий. Это был бы качественный контент. Причем снять его в киевских локациях – Прорезная, Крещатик, Майдан, Красный корпус,

– отметил Пройдаков.

И добавил, что ученики обожают роман "Город".

Также я думаю, что пришло время и "Тореадоры из Васюковки" немного оживить. Это вечная классика,

– добавил учитель.

Он добавил, что на Youtube есть кусочки "Тореадоров", снятые еще в Советском Союзе.

Отметим, что украинцы таки имеют шанс увидеть впоследствии экранизацию приключенческого романа "Тигроловы" Ивана Багряного и детской приключенческой книги "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко на больших экранах.