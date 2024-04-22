Юрист рассказал, возможна ли мобилизация при поступлении в магистратуру

Медиаюрист Александр Брыжак рассказал, возможна ли мобилизация во время вступительной кампании в магистратуру. И подчеркнул: технически возможна.

Юрист отметил, что промежуток времени между окончанием обучения по бакалавриату и поступлением в магистратуру для студентов, которые непрерывно и поэтапно проходят обучение, закон не регулирует никоим образом.

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Могут ли мобилизовать поступающего в магистратуру

Вступительные испытания на магистратуру стартуют 24 июня, а приказ о зачислении на бюджет выдают не позднее 27 августа (для бюджетников).

Несколько больше такого подвешенного в воздухе времени у контрактников: их испытания начинаются 1 августа, а набор может продолжаться до 31 октября,

– сообщил Александр Брыжак.

При этом он дал совет таким абитуриентам.

Таким мужчинам, которые по возрасту старше 25 лет и планируют получать высший уровень образования, необходимо иметь при себе документальное подтверждение подачи-принятия документов на магистратуру (с отметкой учреждения высшего образования или другие доказательства подачи документов),

– рассказал медиаюрист.

И добавил, что сейчас можно получить подтверждение регистрации для поступления в магистратуру (она длится до 29 мая). А вот диплом бакалавра выпускники будут иметь на руках обычно в июне, то есть их образовательный процесс все еще продолжается.

Также можно взять выписку/справку от ЗВО о прохождении вступительных испытаний (с датами и местом проведения экзаменов) и т.д,

– отметил Брыжак.

Например, по его словам, тем, кто в этом году поступает в магистратуру на госбюджет во время основной сессии, уже с 20 июля можно демонстрировать результаты. Если они являются высокими и конкурентоспособными, это основание дождаться зачисления.