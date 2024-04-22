Юрист рассказал, возможна ли мобилизация при поступлении в магистратуру
Источник:Освитория
Медиаюрист Александр Брыжак рассказал, возможна ли мобилизация во время вступительной кампании в магистратуру. И подчеркнул: технически возможна.
Юрист отметил, что промежуток времени между окончанием обучения по бакалавриату и поступлением в магистратуру для студентов, которые непрерывно и поэтапно проходят обучение, закон не регулирует никоим образом.
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Могут ли мобилизовать поступающего в магистратуру
Вступительные испытания на магистратуру стартуют 24 июня, а приказ о зачислении на бюджет выдают не позднее 27 августа (для бюджетников).
Несколько больше такого подвешенного в воздухе времени у контрактников: их испытания начинаются 1 августа, а набор может продолжаться до 31 октября,
– сообщил Александр Брыжак.
При этом он дал совет таким абитуриентам.
Таким мужчинам, которые по возрасту старше 25 лет и планируют получать высший уровень образования, необходимо иметь при себе документальное подтверждение подачи-принятия документов на магистратуру (с отметкой учреждения высшего образования или другие доказательства подачи документов),
– рассказал медиаюрист.
И добавил, что сейчас можно получить подтверждение регистрации для поступления в магистратуру (она длится до 29 мая). А вот диплом бакалавра выпускники будут иметь на руках обычно в июне, то есть их образовательный процесс все еще продолжается.
Также можно взять выписку/справку от ЗВО о прохождении вступительных испытаний (с датами и местом проведения экзаменов) и т.д,
– отметил Брыжак.
Например, по его словам, тем, кто в этом году поступает в магистратуру на госбюджет во время основной сессии, уже с 20 июля можно демонстрировать результаты. Если они являются высокими и конкурентоспособными, это основание дождаться зачисления.
- Ранее мы информировали о том, что глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что в Украине – отрицательная динамика по количеству поступающих в вузы. Картину, по его словам, немного искажают абитуриенты старшего возраста. Лисовой также отметил: в случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих станет меньше.