Кабмин одобрил Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы

Правительство согласовало Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023 – 2027 годы. Реформа стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабмина. Работа над стратегией началась зимой 2023 года.

Смотрите также Как эффективно подготовить ребенка к школе: советы для родителей будущих первоклассников

Кабмин одобрил Стратегию реформирования системы школьного питания

Целью стратегии является изменение системы организации питания в учебных заведениях и обеспечении детей качественной и питательной пищей. На ее основе общины могут разработать региональные стратегии.

Какие цели определяет Стратегия

Стратегия определяет план действий на 2023 – 2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года и операционные задачи. И содержит четыре стратегические цели реформы:

достаточность финансового ресурса у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг;

восстановление и модернизация пищеблоков школ с использованием новейших технологий;

обеспечение органов местного самоуправления и школ достаточным штатом квалифицированных работников;

сознательное избрание украинцами здорового питания.

Благодаря реализации этих целей дети должны получить доступ к разнообразным, сбалансированным и качественным питанием в школах.

Несмотря на враждебное вторжение, должны давать детям лучшее – от образования до питания. Скажу даже больше: все это во время испытаний военного времени должно быть еще более качественным. Ибо из этого формируется стойкость. Вот почему реформа школьного питания, начатая еще в 2020 году, продолжается,

– подчеркнула инициатор реформы Елена Зеленская.

Читайте С 2027 года учащиеся будут получать профильное образование по новым программам и стандартам

В Украине введено новое школьное меню