Від нунчаків до електрошокерів: уряд затвердив перелік заборонених у закладах освіти предметів
18 января, 19:20
От нунчаков до электрошокеров: правительство утвердило перечень запрещенных в учебных заведениях предметов

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Кабинет министров утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться в школах.
  • Однако запрет не касается предметов, которые используются в образовательном процессе.

В Кабинете министров утвердили список опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться в школах. В перечень вошли, в частности, арбалеты и наручники.

Соответствующее решение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины 15 января. О том, с чем ученикам нельзя ходить в школу, пишет 24 Канал.

Актуально С 19 января в школах Киева начинаются каникулы: будут ли весенние

Какие вещи попали в перечень запрещенных?

В список опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений среднего образования вошли такие вещи:

  • огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);
  • боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;
  • устройства для отстрела резиновых пуль;
  • газовые баллончики;
  • электрошокеры;
  • спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
  • инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
  • легковоспламеняющиеся вещества;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также энергетические напитки.

В то же время этот запрет не действует, если речь идет о предметах, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий. Это, однако, должно быть под контролем ответственных лиц.

Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования,
– отметили в правительстве.

Какая ситуация в школах Украины из-за чрезвычайной ситуации в энергетике?

  • В Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе в учебных заведениях вводят учебные перерывы или переводят учеников на онлайн-формат.

  • Образовательный омбудсмен выступил с инициативой возместить потерянные уроки за счет весенних каникул или же путем продления учебного года до июня 2026 года.

  • В частности в Чернигове с 19 января школы переходят на дистанционное обучение. Как сообщили в пресс-службе городского совета в комментарии для Общественного, по предварительным данным онлайн-образование продлится до 23 марта.

  • Со своей стороны Львовская областная военная администрация посоветовала общинам, которые способны организовать подвоз школьников, продолжать или восстанавливать очное обучение. Если такой возможности нет, рекомендуют переходить на дистанционный формат.

  • В столице же с 19 января по 1 февраля для школьников объявили каникулы, использовав резерв весеннего и летнего отдыха. Соответствующее решение, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, было принято после обсуждения на Совете обороны Киева.