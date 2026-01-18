От нунчаков до электрошокеров: правительство утвердило перечень запрещенных в учебных заведениях предметов
- Кабинет министров утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться в школах.
- Однако запрет не касается предметов, которые используются в образовательном процессе.
В Кабинете министров утвердили список опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться в школах. В перечень вошли, в частности, арбалеты и наручники.
Соответствующее решение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины 15 января. О том, с чем ученикам нельзя ходить в школу, пишет 24 Канал.
Какие вещи попали в перечень запрещенных?
В список опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений среднего образования вошли такие вещи:
- огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);
- боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;
- устройства для отстрела резиновых пуль;
- газовые баллончики;
- электрошокеры;
- спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
- инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
- легковоспламеняющиеся вещества;
- наркотические и психотропные вещества;
- алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также энергетические напитки.
В то же время этот запрет не действует, если речь идет о предметах, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий. Это, однако, должно быть под контролем ответственных лиц.
Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования,
– отметили в правительстве.
Какая ситуация в школах Украины из-за чрезвычайной ситуации в энергетике?
В Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе в учебных заведениях вводят учебные перерывы или переводят учеников на онлайн-формат.
Образовательный омбудсмен выступил с инициативой возместить потерянные уроки за счет весенних каникул или же путем продления учебного года до июня 2026 года.
В частности в Чернигове с 19 января школы переходят на дистанционное обучение. Как сообщили в пресс-службе городского совета в комментарии для Общественного, по предварительным данным онлайн-образование продлится до 23 марта.
Со своей стороны Львовская областная военная администрация посоветовала общинам, которые способны организовать подвоз школьников, продолжать или восстанавливать очное обучение. Если такой возможности нет, рекомендуют переходить на дистанционный формат.
В столице же с 19 января по 1 февраля для школьников объявили каникулы, использовав резерв весеннего и летнего отдыха. Соответствующее решение, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, было принято после обсуждения на Совете обороны Киева.