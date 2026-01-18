От нунчаков до электрошокеров: правительство утвердило перечень запрещенных в учебных заведениях предметов

В Кабинете министров утвердили список опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться в школах. В перечень вошли, в частности, арбалеты и наручники.

Соответствующее решение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины 15 января. О том, с чем ученикам нельзя ходить в школу, пишет 24 Канал.

Какие вещи попали в перечень запрещенных?

В список опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений среднего образования вошли такие вещи:

огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);

боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;

устройства для отстрела резиновых пуль;

газовые баллончики;

электрошокеры;

спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);

инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);

легковоспламеняющиеся вещества;

наркотические и психотропные вещества;

алкоголь, табачные и электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, а также энергетические напитки.

В то же время этот запрет не действует, если речь идет о предметах, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий. Это, однако, должно быть под контролем ответственных лиц.

Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования,

– отметили в правительстве.

