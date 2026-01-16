В Киеве с 19 января будут каникулы в школах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в телеграмме.

Когда каникулы в школах Киева?

Каникулы в столичных школах продлятся до 1 февраля. Такое решение согласовали на заседании Совета обороны города Киева.

Эти каникулы продлят благодаря весенним и неделе летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее чем 1 июля,

– сообщил Кличко.

И добавил: наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление правительства город должен выполнять.

Напомним, что первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде сообщил, что в Киеве продлили каникулы в школах до 1 февраля. Соответствующее постановление опубликуют сегодня. Решение приняли, в частности, с целью экономии электроэнергии для домов.

Какие изменения в учебном процессе?