У Києві з 19 січня будуть канікули у школах. Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка у телеграмі.
Дивіться також Виші та профтехи Києва переводять на дистанційне навчання, – КМВА
Коли канікули у школах Києва?
Канікули у столичних школах триватимуть до 1 лютого. Таке рішення погодили на засіданні Ради оборони міста Києва.
Ці канікули продовжать завдяки весняним та тижня літніх канікул. Втім, навчальний рік у школах завершиться не пізніше ніж 1 липня,
– повідомив Кличко.
І додав: наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати.
Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді повідомив, що у Києві продовжили канікули в школах до 1 лютого. Відповідну постанову опублікують сьогодні. Рішення ухвалили, зокрема, з метою економії електроенергії для осель.
Дивіться також В енергетиці – надзвичайна ситуація: як вчитимуться учні на Львівщині
Які зміни в навчальному процесі?
- Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- У Києві раніше погодили канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях.