Відповідне рішення з'явилося на сайті Міністерства освіти й науки України 15 січня. Про те, з чим учням не можна ходити до школи, пише 24 Канал.

Які речі потрапили до переліку заборонених?

До списку небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів середньої освіти увійшли такі речі:

  • вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);
  • боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети;
  • пристрої для відстрілу гумових куль;
  • газові балончики;
  • електрошокери;
  • спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);
  • інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);
  • легкозаймисті речовини;
  • наркотичні та психотропні речовини;
  • алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також енергетичні напої.

Водночас ця заборона не діє, якщо йдеться про предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів. Це, однак, має бути під контролем відповідальних осіб.

Рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти,
– зазначили в уряді.

Яка ситуація у школах України через надзвичайну ситуацію в енергетиці?

  • В Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетичному секторі в закладах освіти запроваджують навчальні перерви або переводять учнів на онлайн-формат.

  • Освітній омбудсмен виступив з ініціативою відшкодувати втрачені уроки за рахунок весняних канікул або ж шляхом продовження навчального року до червня 2026 року.

  • Зокрема у Чернігові з 19 січня школи переходять на дистанційне навчання. Як повідомили в пресслужбі міської ради у коментарі для Суспільного, за попередніми даними онлайн-освіта триватиме до 23 березня.

  • Зі свого боку Львівська обласна військова адміністрація порадила громадам, які спроможні організувати підвезення школярів, продовжувати або відновлювати очне навчання. Якщо такої можливості немає, рекомендують переходити на дистанційний формат.

  • У столиці ж з 19 січня до 1 лютого для школярів оголосили канікули, використавши резерв весняного та літнього відпочинку. Відповідне рішення, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, було ухвалене після обговорення на Раді оборони Києва.