Как и когда поступающим зарегистрироваться на творческие конкурсы и собеседования в 2023 году

В Украине продолжается регистрация абитуриентов, которые для поступления на выбранную специальность должны пройти творческий конкурс, индивидуальное собеседование или профессиональный экзамен. Творческий конкурс, в частности, преследует цель проверить творческие или физические способности поступающего.

Индивидуальные устные собеседования вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены и профессиональные экзамены вместо ЕФОВ должны пройти будущие магистранты. Но имеющие право на специальные условия поступления в вузы.

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Как зарегистрироваться на творческий конкурс 2023

Заявления для участия во вступительных испытаниях абитуриенты должны подать через личные электронные кабинеты поступающих.

Если поступающий не имеет такого электронного кабинета, может подать документы в избранный вуз в бумажной форме или по электронной почте в приемную комиссию.

Регистрация заявлений на участие в творческих конкурсах для поступления в бюджет продлится до 13:00 10 июля.

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Поступающие, которые планируют вступать исключительно на контракт, смогут зарегистрироваться для участия в творческих конкурсах до 18:00 25 июля.

Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФОВ продлится до 18:00 16 июля.

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Для поступления на какие специальности необходим творческий конкурс

Пройти творческий конкурс нужно для поступления на следующие специальности:

физическая культура и спорт;

аудиовизуальное искусство и производство;

дизайн (специализация "Графический дизайн");

дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");

дизайн (специализация "Дизайн среды");

дизайн (специализация "Промышленный дизайн");

изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

хореография;

музыкальное искусство;

сценическое искусство;

архитектура и градостроительство.

Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно.