Усовершенствовать знания украинского языка и литературы поможет интересный YouTube-канал
Источник:osvita.ua
Украинцы получили хорошую возможность усовершенствовать знание родного языка и литературы благодаря каналу "Ухо. Книги". Причем, как взрослые, так и дети.
Благодаря этому украиноязычному каналу вы сможете не только улучшить знание языка, но и послушать произведения украинской и зарубежной литературы. Он ведь содержит разнообразные книги.
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Как улучшить знания украинского
Так, канал вобрал в себя аудио- и видеокниги на украинском языке с текстовым сопровождением. Вы можете выбрать издание украинских или иностранных авторов.
Детей при этом будут развлекать следующие разделы:
- Для малышей;
- Сказки и рассказы.
А школьники могут выбрать сборники произведений украинской и зарубежной литературы для 5 и 6 классов.
К слову, контент на канале обновляется каждый день.
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