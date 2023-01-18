Завдяки цьому українськомовному каналу ви зможете не лише покращити знання мови, а й послухати твори з української та зарубіжної літератури. Адже він містить різноманітні книги.
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Як покращити знання з української
Так, канал увібрав у себе аудіо- та відеокниги українською мовою з текстовим супроводом. Ви можете обрати видання українських або ж іноземних авторів.
Дітей при цьому розважатимуть такі розділи:
- Для малечі;
- Казки та оповідання.
А школярі можуть обрати збірки творів з української та зарубіжної літератури для 5 та 6 класів.
До слова, контент на каналі оновлюють щодня.
До теми Стануть знахідкою під час відключень світла: корисні додатки з найкращими аудіокнижками
Корисні додатки з найкращими аудіокнижками
Пропонуємо також добірку додатків з різноманітними аудіокнижками, які можна слухати навіть у разі відключень світла.